ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно

Дочерняя ИТ-структура «Ростеха» необратимо признана банкротом. C 2017 г. Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления был завален исками госорганов и ИТ-компаний. Коллектив даже обращался к Президенту России Владимиру Путину, предупреждая о возможном банкротстве. Однако предприятие никто спасти не смог. В конце 2019 г. в отношении НИИ было введено наблюдение, в ходе которого разобраться со своими проблемами организация так и не смогла.

ЦНИИ ЭИСУ банкрот

«Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), входящий в «Ростех», признан банкротом. С декабря 2019 г. в отношении него действовала процедура наблюдения, которая теоретически могла завершиться выходом НИИ из кризиса. Новое решение Арбитражного суда Москвы о банкротстве необратимо. Для института оно означает ликвидацию.

Долг предприятия достиг 3,57 млрд руб., пишет «Коммерсант». Институт занимался разработкой специализированного ПО, ОС семейства «Рассвет» и «Заря», основанных на Linux, а также робототехники для нужд Минобороны.

На данный момент идет процесс расформирования кадров по другим предприятиям «Ростеха», и контракты института перейдут к ним. Из ликвидного имущества у института есть четырехэтажный особняк на пересечении улицы Малой Бронной и Тверского бульвара в Москве. Эксперты оценили его стоимость в 7 млрд руб. Особняк может достаться кредитору, перед которым у института наибольшая задолженность, поясняет собеседник «Коммерсанта».

Долги и кредиторы

Дело о банкротстве института было начато в октябре 2018 г. Среди крупнейших кредиторов ЦНИИ ЭИСУ — концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» также принадлежит «Ростеху»), долг перед которым составляет около 1,6 млрд руб. Также в июле 2020 г. часть прав требования кредиторов на 320 млн руб. получил Сбербанк.

Дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — ЦНИИ ЭИСУ банкрот

Разработки и полученная в их результате интеллектуальная собственность ЦНИИ ЭИСУ будут переданы профильным предприятиям «Ростеха» для завершения проектов, рассказали «Коммерсанту» в «Росэлектронике». Институту принадлежит более 20 патентов на ОС, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных. В рамках исполнения госконтрактов в сфере обороны права на изобретения принадлежат России.

«Кредиторы, которые не имели отношения к исполнению банкротом оборонного заказа, не могут претендовать на средства, находящиеся на спецсчетах», — пояснил изданию управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он уточняет, что в конкурсную массу не включаются средства гособоронзаказа, поступившие банкроту. По словам Иккерта, с учетом времени, которое уйдет на ликвидацию, и ограничений по гособоронзаказу, требования кредиторов вряд ли удовлетворят быстро и в заявленных размерах.

Проблемный институт «Ростеха»

О проблемах ЦНИИ ЭИСУ стало известно в июле 2017 г. Тогда дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» за несколько месяцев завалили исками. Общая их сумма составила 700 млн руб. Параллельно с этим институт пытался судиться с одним из своих кредиторов — компанией «Ай-теко». Однако суд не стал рассматривать шестимиллиардный иск ЦНИИ ЭИСУ.

В октябре 2017 г. дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ»взыскала с института 99,5 млн руб. CNews предположил, что разбирательство касалось забуксовавшего внедрения ERP SAP в ростеховском холдинге «Технодинамика».

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В ноябре 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ перестал платить зарплаты сотрудникам, хотя через два месяца институту выделили некоторые средства на зарплаты. По одним данным, для стабилизации ситуации «Ростех» выделил НИИ порядка 500 млн руб., по другим — вливание было гораздо более скромным.

В мае 2019 г. сотрудники института направили Президенту России Владимиру Путину письмо с жалобами на свое руководство и с описанием положения дел на стратегическом предприятии, грозящего ему банкротством и невыполнением серьезных обязательств перед Минобороны.

В июле 2019 г. сразу два известных игрока ИТ-рынка Россиивыиграли против НИИ крупные иски в Арбитражном суде Москвы — «Национальный центр информатизации» (160,6 млн руб.) и «Ангстрем» (96,8 млн руб.).

Факт введения в отношении института наблюдения подтвердили CNews в «Ростехе» в декабре 2019 г.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

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До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома. С 1999 по 2010 гг. — Минпромторга. Затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха».