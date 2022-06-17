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На территории около Гуковской ВЭС появился скоростной мобильный интернет МТС

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью малонаселенный хутор Ясный Красносулинского района, рядом с которым расположена входящая в крупнейший в России ветроэнергетический кластер Гуковская ВЭС.

Новая базовая станция стандарта LTE позволит как жителям хутора Ясный и других близлежащих малонаселённых пунктов, так и сотрудникам Гуковской ВЭС полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами. Благодаря мобильной связи специалисты по обслуживанию ветрогенераторов смогут использовать умные каски, применять удаленный контроль за биометрическими показателями и местоположением производственного персонала при выполнении работ на электроустановках.

Кроме этого с помощью скоростного мобильного интернета диспетчеры из Центра управления сетями «Россети Юг» смогут управлять коммутационным оборудованием цифровой электроподстанции «Заря», через которую осуществляются поставки электроэнергии от 26 ветроэлектрических установок до конечных потребителей.

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«Доступ к высокоскоростному интернету открывает большие возможности как для простых жителей, так и для промышленных потребителей. К примеру, это дает возможность ветропаркам вести телеметрический учёт и осуществлять управление в онлайн-режиме. Автоматизированная система на основе полученной информации координирует работу лопастей, исходя из скорости и направления ветра, анализирует производственные процессы, оптимизирует их. А также снижает роль человеческого фактора при сборе фактических данных», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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