Разделы

Бизнес Кадры Тендеры Телеком Инфраструктура Цифровизация Инфраструктура Техника
|

Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Глава SpaceX уверен Илон Маск, что Международная космическая станция завершила свою миссию, а это значит, что пора выводить ее с орбиты. По мнению Маска, пришло время сосредоточиться на Марсе. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заключило контракт на $843 млн со SpaceX для организации безопасного сведения космической станции с орбиты.

Новая эпоха

Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X.

«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое и пользы от нее очень мало. Полетели на Марс», — говорится в его сообщении Маска.

МКС эксплуатируется с конца 1998 г. В работе МКС участвуют 14 стран, включая Россию и США. Одна из целей станции — создать возможность проведения экспериментов в условиях космического полета. Исследования проходят в области физики, биологии, астрономии, космологии и метеорологии.

SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 г. с целью снижения стоимости космических запусков, что проложило путь к устойчивой колонии на Марсе.

Контракт для утилизации МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заключило контракт на $843 млн с компанией SpaceX для организации безопасного сведения МКС с орбиты. Ранее, в декабре 2023 г., экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия и США согласовали сроки окончания эксплуатации станции. Он также упомянул о планах создания русской орбитальной станции, строительство которой планируется завершить к 2032-2033 г.

iss_on_20_august_2001.jpg
Wikipedia
МКС в 2001 г., видны солнечные батареи модулей «Заря» и «Звезда»

Запрос на создание «космического буксира», который мог бы безопасно спустить с орбиты американские секции МКС, поступил от НАСА в марте 2023 г. Стоимость контракта составит $843 млн без учета затрат на запуск. Руководство американского агентства отмечает, что спуск с орбиты МКС откроет путь для коммерческих космических станций.

«Выбор американского спускаемого аппарата для МКС поможет НАСА и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту по окончании работы станции. Это решение соответствует нашим планам относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжить использование околоземного космического пространства», — сказал руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс.

По информации НАСА, хотя разрабатывать космический аппарат для вывода МКС с орбиты будет SpaceX, космическое агентство США возьмет на себя ответственность за него после разработки и будет эксплуатировать его на протяжении всей миссии по утилизации орбитального комплекса. Планируется, что спускаемый аппарат разрушится вместе с космической станцией во время возвращения.

Период эксплуатации МКС

В ноябре 2022 г. занимавший тогда пост главы государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что срок участия России в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов.

Летом 2023 г. США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство (ЕКА) согласовали продление работы станции до 2030 г., тогда как Россия подтвердила участие в программе лишь до 2028 г.

1024px-misse_sts-118.jpg

Wikimedia
Экспериментальные образцы, экспонируемые в открытом космосе в 2007 г.

В декабре 2024 г. Борисов сообщал, что окончательный сценарий прекращения эксплуатации станции будет дальше уточняться с администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump). 11 сентября 2024 г. генеральный директор «Роскосмоса» заявил о том, что Россия и США будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс (Ken Bowersox) ранее сообщал, что российское и американское ведомства работают над очередным продлением программы. В декабре российский кабмин одобрил официальные переговоры о продлении.

В январе 2025 г. «Роскосмос» и НАСА подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к станции. Договор будет действовать до 2026 г. включительно. По соглашению планируется провести три полета.

Впрочем, ранее менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич (Steve Stitch) предположил, что МКС может продолжить работу и после 2030 г. — до тех пор, пока коммерческие космические станции не выйдут на орбиту и не будут готовы к приему экипажей. Сейчас разработкой коммерческих станций занимаются несколько компаний: Axiom Space, Blue Origin, Sierra Space, Boeing, Amazon и Voyager Space. Калифорнийская компания Vast Space планирует запустить свой модуль Haven-1 на орбиту в 2025 г. с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

HP по-хитрому отучает клиентов от звонков в службу поддержки, чтобы сэкономить. Самых упрямых заставляют долго висеть на линии

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще