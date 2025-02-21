Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Глава SpaceX уверен Илон Маск, что Международная космическая станция завершила свою миссию, а это значит, что пора выводить ее с орбиты. По мнению Маска, пришло время сосредоточиться на Марсе. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заключило контракт на $843 млн со SpaceX для организации безопасного сведения космической станции с орбиты.

Новая эпоха

Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X.

«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое и пользы от нее очень мало. Полетели на Марс», — говорится в его сообщении Маска.

МКС эксплуатируется с конца 1998 г. В работе МКС участвуют 14 стран, включая Россию и США. Одна из целей станции — создать возможность проведения экспериментов в условиях космического полета. Исследования проходят в области физики, биологии, астрономии, космологии и метеорологии.

SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 г. с целью снижения стоимости космических запусков, что проложило путь к устойчивой колонии на Марсе.

Контракт для утилизации МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заключило контракт на $843 млн с компанией SpaceX для организации безопасного сведения МКС с орбиты. Ранее, в декабре 2023 г., экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия и США согласовали сроки окончания эксплуатации станции. Он также упомянул о планах создания русской орбитальной станции, строительство которой планируется завершить к 2032-2033 г.

Запрос на создание «космического буксира», который мог бы безопасно спустить с орбиты американские секции МКС, поступил от НАСА в марте 2023 г. Стоимость контракта составит $843 млн без учета затрат на запуск. Руководство американского агентства отмечает, что спуск с орбиты МКС откроет путь для коммерческих космических станций.

«Выбор американского спускаемого аппарата для МКС поможет НАСА и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту по окончании работы станции. Это решение соответствует нашим планам относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжить использование околоземного космического пространства», — сказал руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс.

По информации НАСА, хотя разрабатывать космический аппарат для вывода МКС с орбиты будет SpaceX, космическое агентство США возьмет на себя ответственность за него после разработки и будет эксплуатировать его на протяжении всей миссии по утилизации орбитального комплекса. Планируется, что спускаемый аппарат разрушится вместе с космической станцией во время возвращения.

Период эксплуатации МКС

В ноябре 2022 г. занимавший тогда пост главы государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что срок участия России в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов.

Летом 2023 г. США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство (ЕКА) согласовали продление работы станции до 2030 г., тогда как Россия подтвердила участие в программе лишь до 2028 г.

Wikimedia Экспериментальные образцы, экспонируемые в открытом космосе в 2007 г.

В декабре 2024 г. Борисов сообщал, что окончательный сценарий прекращения эксплуатации станции будет дальше уточняться с администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump). 11 сентября 2024 г. генеральный директор «Роскосмоса» заявил о том, что Россия и США будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.

Руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс (Ken Bowersox) ранее сообщал, что российское и американское ведомства работают над очередным продлением программы. В декабре российский кабмин одобрил официальные переговоры о продлении.

В январе 2025 г. «Роскосмос» и НАСА подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к станции. Договор будет действовать до 2026 г. включительно. По соглашению планируется провести три полета.

Впрочем, ранее менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич (Steve Stitch) предположил, что МКС может продолжить работу и после 2030 г. — до тех пор, пока коммерческие космические станции не выйдут на орбиту и не будут готовы к приему экипажей. Сейчас разработкой коммерческих станций занимаются несколько компаний: Axiom Space, Blue Origin, Sierra Space, Boeing, Amazon и Voyager Space. Калифорнийская компания Vast Space планирует запустить свой модуль Haven-1 на орбиту в 2025 г. с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.