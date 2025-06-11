Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

Минпромторг, ТПП и ВНИИР проведут проверку электросчетчиков и микросхем из реестра отечественной продукции после расследований и требований ИТ-отрасли провести проверки. Скандал разгорелся после закупки счетчиков почти на 1 млрд руб. Позже эксперты разобрали поставленное устройство и «не нашли в нем ни одной российской микросхемы».

Проверка началась

Как стало известно CNews, Минпромторг инициировал проверку устройств, включенных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производства АО «Энергомера». Об этом CNews рассказал представитель Минпромторга.

В апреле 2025 г. ведущие микроэлектронные предприятия России направили в министерство требование о проведении проверки в отношении этих счетчиков.

Также в апреле в ТПП было отправлено обращение Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). В нем компании просили проверить продукцию ООО «Интегральные телематические решения» («ИТР»). Письмо есть в распоряжении CNews.

В документе указано, что реестровая интегральная микросхема компании «ИТР», по оценкам ряда экспертов отрасли, не соответствует критериям постановления Правительства от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Напомним, что по этим критериям продукция включается в реестр Минпромторга и получает преференции на госзакупках.

«Такие случаи вызывают серьезную озабоченность у отечественных производителей микроэлектроники, так как могут способствовать участию в государственных закупках под видом российской продукции микросхем зарубежного производства», — следует из письма АРПЭ.

В Минпромторге подчеркнули, что проверка уже началась. В том числе, будут проверены и микроконтроллеры в составе счетчиков. «Отмечаем, что в целях объективного и всестороннего рассмотрения данной продукции будут привлечены эксперты из подведомственной Минпромторгу организации ФГБУ «ВНИИР», — подчеркнули там. — В случае установления факта несоответствия требованиям к локализации соответствующая промышленная продукция будет исключена из реестра».

Поиск российских микросхем и счетчиков

В апреле 2025 г. на портале «Хабр» вышло три статьи от автора STriple. В ходе расследования эксперты разобрали счетчик «Энергомера» и проверили отечественность как самого изделия, так микросхем, которые там использовались.

В одной из них автор описывал, как продукция «ИТР», GS и «Энергомеры» была разобрана и проверена экспертами из ИТ-отрасли. А само расследование появилось после прошедшего весной 2025 г. тендера на закупку счетчиков на сумму близкую к 1 млрд руб.

В 2025 г., чтобы счетчик был признан отечественным и попал в реестр Минпромторга, он должен набрать 113 баллов. Баллы даются за технологические операции, производимые в России и за использование отечественных решений. Например, 15 баллов дается за сборку счетчика в России, за использование российских печатных плат дают 12 баллов, за микросхемы памяти тоже 12, 13 баллов за микросхема АЦП, 28 за использование российского центрального микроконтроллера и т.д.

Счетчик электроэнергии «Энергомера СЕ207 R7» набрал 117 баллов и был включен в реестр в 2025 г., следует из реестра. При этом чтобы набрать 113 баллов, нужно использовать отечественные микросхемы центрального микроконтроллера, микросхемы памяти и микросхемы аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Верхняя основная плата счетчика с центральным микроконтроллером, АЦП и памятью

«В счетчике, который набрал 117 баллов, мы не нашли ни одной российской микросхемы», — утверждается в публикации. Там, как видно на картинке, используются микросхема АЦП и микроконтроллер Micoarris, контроллер LCD Holtek, память EEPROM Shanghai Beling и Flash-память российской GS Group. При этом стоит отметить, что несмотря на заявление автора статьи, указанная продукция GS присутствует в реестре и считается российской.

Эксперты выпаяли микросхему Micoarris, вытравили и обнаружили на кристалле маркировку тайваньской компании VANGO.

Кристалл с маркировкой тайваньской фирмы

Про Flash от GS Group авторы выпускали расследование в 2024 г. «На кристалле нанесена маркировка тайваньской фирмы WinBond — одного из лидеров производства микросхем памяти, — утверждали авторы публикации. — Топология совпала с топологией, которую разработали в GS». Анонимные эксперты также указали на идентичность технической документации от GS и WinBond.

Однако в сентябре 2024 г. Минпромторг ответил на обращение депутату Московской городской Думы Андрею Титову, что «согласно экспертному заключению союза “Калининградской ТПП”, по результатам выездной проверки АО “Джиэс-Нанотех” подтверждено выполнение на территории России проектирования и разработки интегральной схемы, а также разработка ее топологии».

CNews известно, что сейчас инициирована еще одна проверка другой продукции GS на соответствие требованиям Постановления 719.

В расследовании указано, что если «Энергомера» не использовала отечественные микросхемы, то счетчик компании мог набрать максимум 72 балла при наборе баллов за остальные технологические операции.

«Таким образом, под большим сомнением теперь статус отечественности этого счетчика и как следствие возникают вопросы к достоверности победившей заявки в тендере Татэнергосбыта на сумму 992 449 333 рублей», — приводится в расследовании.

Российские микросхемы «ИТР»

В расследовании эксперты выбрали реестровую микросхему К5553ВГ01Т от компании ООО «Интегральные телематические решения», которую можно было бы использовать в счетчике «Энергомеры».

В расследовании на «Хабр» указывается, что и она является микроконтроллером V8530P, разработанный тайваньской компанией VANGO. «И совершенно случайным образом именно эти микроконтроллеры V8530P использует компания “Энергомера” для выпуска своих счетчиков электроэнергии СЕ207 R7», — подчеркивается в расследовании.

Специалисты разобрали и другие изделия «ИТР»: реестровые К5553ХП01Т (реестровый номер 10577674) и К5553ХП02Т (реестровый номер 10577675).

Маркировка на микросхемах

В расследовании обратили внимание на то, что маркировка микросхем производится не кириллицей. В место русской «П» вставлена английская «n». Фото были взяты из государственной информационной системе промышленности (ГИСП) «ИТР» загрузила фотографии с такой гравировкой.

Расследователи также обращают внимание на сходство отечественной микросхемы К5553ХП01Т от компании ООО «ИТР» и иностранной микросхемы V9381 VANGO.

«Как и ожидалось кристалл из микросхемы К5553ВГ01Т совпал с кристаллом из нашей прошлой статьи от микросхемы тайваньской компании VANGO V8530P, — следует из статьи. — Он же Microewell MWA0ETMP, он же Microarris MWA0ETMP, который является центральным микроконтроллером счетчика электроэнергии “Энергомера СЕ207 R7”. Из российского в нем только гравировка названия, и то с латинскими буквами, вместо кириллицы».

Отрасль в беспокойстве

«Ситуация беспокоит всех российских разработчиков микросхем, — рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — Если преференции получают микросхемы на чипах зарубежной разработки, инвестиции в российскую разработку теряют смысл».

По его словам, встреча в ТПП не состоялась. «Неформально мы получили ответ от ТПП, что нужно дождаться согласования новых критериев и методики оценки, — продолжает Покровский. — Они разработаны Минпромом и сейчас проходят согласования на regulation».

Почему происхождение электросчетчиков важно

«Рынок электроэнергии это один из самых зарегулированных государством рынков, — отмечается в статье на «Хабр». — Энергосбытовые компании ответственны за их установку, поверку и даже съем показаний счетчиков. Ежегодно в нашей стране устанавливается до 7 миллионов новых счетчиков электроэнергии. Энергосбытовые компании закупают счетчики у производителей в рамках государственных тендеров проходящих по 44 или 223 ФЗ о госзакупках. И при этих государственных закупках они должны отдавать предпочтения именно отечественным счетчикам электроэнергии».

В начале 2025 г. был проведен тендер на поставку счетчиков электроэнергии в АО «Татэнергосбыт» на сумму 992,4 млн руб. Согласно техзаданию, до конца 2025 г. в Татарстане должны быть поставлены и установлены более 65 тыс. счетчиков. На конкурс было подано восемь заявок, семь из которых были в основном отклонены из-за недостаточного количества баллов.

Контракт был заключен с ООО «СК Строй». В публикации утверждается, что были поставлены счетчики «Энергомера», которые и были разобраны в расследовании на «Хабре».

Согласно единому реестру средств измерения, счетчиков электроэнергии Энергомера СЕ207 R7 только в 2025 г. было выпущено более 234 тыс. штук.

«Это только часть проблемы, — отмечает Покровский. — Другая часть связана с желанием перекроить под себя рынок электросчетчиков, используя административный ресурс. За “Интегральными Телематическими Решениями” стоят интересы крупного бизнеса с большим ресурсом влияния на регуляторов».