«М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж браслета Huawei Band 10 и наушников Huawei FreeArc

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж фитнес-браслета Huawei Band 10 и наушников Huawei FreeArc, по цене от 3 499 и 9 999 руб. соответственно. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Band 10

Huawei Band 10 представлен в двух версиях: с корпусом из прочного полимерного материала и из алюминиевого сплава. Оба варианта браслета поддерживают новые функции для анализа сна и оценки эмоционального состояния.

М.Видео-Эльдорадо Huawei Band 10

Huawei Band 10 в алюминиевом корпусе весит 15 г, а его толщина составляет 8,99 мм. Также доступна версия с корпусом из прочных полимерных материалов, вес которой составляет 14 г. Версия из алюминиевого сплава доступна в пяти цветах, включая черный матовый, белый, синий, зеленый и сиреневый. Версия из полимерного материала доступна в розовом и черном цветах.

В Huawei Band 10 реализован оптимизированный мониторинг показателей сна, который предоставляет комплексную оценку показателей качества отдыха. В браслете также представлена новая функция для определения вариабельности сердечного ритма (ВСР), которая позволяет отслеживать изменения ритма во сне с более высокой точностью. Эта функция фиксирует такие показатели, как пульс и уровень кислорода в крови, что помогает комплексно оценить физиологическое состояние во время ночного отдыха.

Интеллектуальные алгоритмы Huawei Band 10 также позволяют отслеживать эффективность занятий спортом. Браслет поможет контролировать показатели таких тренировок, как плавание или бег в помещении, на основании анализа больших данных. Кроме того, функция «Эмоции» отслеживает изменение физиологических показателей пользователя в течение дня, предоставляя полезную информацию об эмоциональном состоянии. Интерактивные циферблаты с питомцами отобразят высокий уровень стресса, и пользователю предоставляются советы по снижению напряжения.

Huawei FreeArc

Huawei FreeArc — это первые наушники Huawei с открытым дизайном и каплевидными дужками. Новинка предлагает фиксацию на ухе с помощью изгиба крепления 140° и улучшенную водонепроницаемость класса IP57.

М.Видео-Эльдорадо Huawei FreeArc

Huawei FreeArc оснащены фирменным коннектором C-bridge Design и дужками новой каплевидной формы. Коннектор C-bridge Design выполнен из сплава никеля и титана толщиной 0,7 мм с эффектом памяти, благодаря чему наушники занимают естественное положение в ухе.

Наушники оснащены излучателями 17 мм × 12 мм с симметричной акустической конструкцией.

Huawei FreeArc имеют класс водонепроницаемости IP57. На одном заряде батареи Huawei FreeArc могут непрерывно работать до 7 часов. При использовании зарядного чехла, время автономной работы можно увеличить до 28 часов. Наушники доступны в сером, черном и зеленом цветах.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»

В период с 28 марта по 30 апреля 2025 г. обновленный фитнес-браслет Huawei Band 10 будет доступен по цене: модель из полимерных материалов за 3499 руб., а версия из алюминиевого сплава — за 3999 руб. (до 28 апреля 2025 г.). Цена наушников Huawei FreeArc составляет 9999 руб., при покупке в подарок будет идти Huawei Band 9 (до 30 апреля 2025 г.).