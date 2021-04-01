Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском подразделении компании сформирована специализированная команда.

LoRa (Long Range) — метод частотной модуляции и одноименная энергоэффективная сетевая технология, обеспечивающая беспроводной обмен данными между IoT-датчиками и контроллерами. Сеть состоит из IoT-устройств (еnd devices), работающих по технологии LoRa, базовых станций (LoRa Gateways) и сетевого сервера LoRa (LoRa Network Server, LNS). Работает в свободном (нелицензируемом) частотном диапазоне. На сети LoRa не требуется установка СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий).

Может применяться в плотной городской застройке, на промышленных объектах и в районах со сложным рельефом, в том числе, куда не доходят сигналы сотовой связи. LoRa-сети потребляют примерно в 15 раз меньше энергии, чем мобильные. Размещение LNS на территории заказчика, а также использование изолированных от интернета каналов, предоставляемых Orange, гарантируют полную безопасность сети LoRa. Проект разворачивается на основе оборудования вендора Kerlink.

Техническое развертывание сети LoRa на территории заказчика занимает всего несколько дней. В процессе реализации проектов Orange Business Services изучает территорию промышленных объектов; определяет, в каких местах устанавливаемые базовые станции оптимально покроют сигналом необходимую территорию. Затем устанавливается выбранное оборудование в составе услуги, разворачивает LNS. С сетевого сервера данные передаются на сервер приложений (IoT-платформу) заказчика, где происходит их обработка, хранение и визуализация. В результате заказчик получает готовое решение по беспроводному сбору данных с устройств интернета вещей в рамках цифровизации своего бизнеса.

Сети LoRa часто применяются для построения систем промышленной безопасности. Так, по данным ВНИИ труда, в 2019 году на российских предприятиях зафиксировано более 5,8 тыс. несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Каждое третье ЧП произошло из-за неудовлетворительной организации работ, причина каждого десятого случая — человеческий фактор.

Технология LoRa позволяет отслеживать местоположение каждого сотрудника или контролировать наличие средств индивидуальной защиты. Специализированные медицинские датчики дают возможность удаленно снимать жизненные показатели работников (температуру тела, частоту дыхания, сердечный ритм, пульс). Кроме того, используя решения на базе LoRa, предприятия могут контролировать перемещение грузов по территории или ограничивать зону выгрузки.

Сети LoRa позволяют вести дистанционный учет электроэнергии для умных городов. Такой проект Orange Business Services запустил совместно с разработчиком цифровых сервисов Nova Veolia для цифровизации услуг во Франции. Проект позволяет местным сообществам, производителям, организациям и розничным потребителям снизить расходы на электроэнергию, прогнозировать объемы потребления и выявлять отклонения от нормы (например, утечки воды) и факты мошенничества.

Решения на базе LoRa могут применяться не только outdoor (открытая территория), но и indoor (внутри помещения). К примеру, из-за используемых в России частотных диапазонов LoRa лучше подходит для работы в зданиях и сооружениях, насыщенных металлоконструкциями. На складских сетях технология может использоваться для передачи данных с периферийных устройств до программных платформ предприятия, на медицинских объектах — отслеживать перемещение персонала.