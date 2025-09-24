В «М.видео» стартовали продажи умного кольца Sber

«М.видео» объявляет о старте продаж умного кольца Sber. Стоимость новинки в каналах продаж «М.видео» и «Эльдорадо» составляет 24 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Устройство весит 5 граммов. А заряда батареи хватает до семи дней. Кольцо представлено в восьми размерах и двух цветах — черный хром и серый хром.

Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья.

За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов российских институтов и клинико-диагностических центров.

Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Форм-фактор кольца позволяет проводить максимально точные измерения благодаря плотному прилеганию к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения, помогая поддерживать организм в оптимальном состоянии.

Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса — совокупной производной всех показателей.

Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом «СберЗдоровья».

GigaChat на основе метрик пользователя дает индивидуальные рекомендации по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам. Общение в приложении идет в формате диалога: можно обсуждать с GigaChat свои показатели и получать по ним детальные разъяснения на понятном языке.

Искусственный интеллект GigaChat был дообучен на медицинских данных при участии врачей различных специальностей. В 2024 г. он сдал выпускной экзамен по специальности «Лечебное дело», а после прошел аккредитацию еще по семи медицинским специальностям, включая кардиологию. Благодаря базе знаний GigaChat пользователи получают самые актуальные рекомендации в области медицины и физиологии.