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Студент СибГМУ создал программу для оценки уровня утомления организма

На основе программы будет создано мобильное приложение ChillCheck, которое сделает диагностику утомления быстрой и доступной каждому. Программа определяет психофизическое состояние человека по фото за две секунды с минимальными время-, трудо- и ресурсозатратами на диагностику. Создатель проекта — студент медико-биологического факультета специальности медицинская кибернетика Андрей Штоп. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Проект реализован на базе кафедральной научно-образовательной лаборатории когнитивной нейрофизиологии психосоматических отношений, открытой в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

В основе программы лежит специально обученная сверточная нейронная сеть, которую обучали на фотографиях людей с утомлением. Степень их усталости точно определена разными инструментальными методами. Обученная на фотографиях нейросеть может за несколько секунд определить степень утомления человека по мельчайшим деталям мимики. Для диагностики пользователям не потребуется никакого дополнительного оборудования, кроме камеры смартфона или компьютера.

«Согласно опросам ВЦИОМ, хроническое чувство утомления сегодня встречается у трети работников, а объективная диагностика остается громоздкой. Отсутствие энергии лишает привычных удовольствий и заставляет тратить выходные только на восстановление перед следующей рабочей неделей, а не на жизнь. Удобного массового решения для контроля уровня утомления пока нет, наша разработка может стать этим решением», — сказал Андрей Штоп.

На данный момент уже есть прототипная модель программы. Ее тестировали на ряде фотографий. Модель определяла уровень утомления с точностью в ± 10%. То есть если уровень утомления 50 по шкале от 0 до 100, то программа определяла значение в диапазоне от 40 до 60.

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В первую очередь программа предназначена для работников тех профессий, где важна высокая концентрация внимания, а также для работников умственного труда (ИТ-специалистов, офисных сотрудников) и студентов. Преимущество программы заключается в том, что она универсальна для разного пола и возраста, потому что нейросеть, лежащую в основе, можно обучить определять уровень утомления как у мужчин, так и у женщин разных возрастов. Поэтому целевая аудитория проекта впоследствии может быть не ограничена.

Сейчас для оценки уровня утомления используются такие методы, как психологическое тестирование и клинические исследования: оценка вариабельности сердечного ритма, электроэнцефалография, пупиллометрия, стабилометрия. Однако для традиционной диагностики необходимо большое количество времени и специальное медицинское оборудование. Все это делает самостоятельную клиническую диагностику невозможной, в то время как проект ChillCheck позволяет производить оценку степени утомления в домашних условиях и на производствах.

Следующими шагами в работе над проектом станут тестирование на реальных пользователях и сбор обратной связи, создание приложения для диагностики утомления по фото ChillCheck.

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