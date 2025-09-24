Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Сеть restore: объявляет о старте продаж умного кольца Sber

Сеть магазинов техники и электроники restore открыла продажи на умное кольцо Sber. С 24 сентября инновационный дивайс можно приобрести как онлайн, так и в избранных офлайн магазинах сети. Цена устройства на полке 24.99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители restore.

Умное кольцо Sber разработано в России и для России. Алгоритмы, по которому работает устройство, обучены на данных российских пользователей, что позволяет учитывать локальную специфику и давать более точные и релевантные рекомендации. Передовой русскоязычный искусственный интеллект GigaChat помогает разобраться во всех показателях и дает персональные советы. Все интерфейсы, инструкции и рекомендации к устройству написаны на русском языке. Взаимодействие интуитивно понятно и доступно для пользователей любого уровня.

Кольцо представлено в размерном ряде от 6 до 13 в двух расцветках: сером и черном хроме. Устройство создано из титанового сплава с PVD покрытием, что делает кольцо легким и прочным. Кольцо плотно прилегает к пальцу и не смещается во время движения, что позволяет сверхточным датчикам отслеживать показатели человеческого организма. Пользователь может сразу увидеть и оценить все ключевые показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), качество сна, уровень активности, сатурацию, стресс и ресурс в целом.

Умное кольцо Sber рассчитано на постоянное использование в разных условиях и сценариях. С кольцом можно плавать и погружаться на глубину до 50 метров, благодаря высокой степени защиты – IP68 и способности выдерживать давление до 5 бар. Кольцо можно носить, не снимая и получать жизненно важные показатели и точную информацию о самочувствии круглосуточно. Оно не помешает во время физической активности и во время сна. Минималистичный дизайн гармонично впишется и в деловой, и в вечерний стиль.

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

Энергоэффективный девайс может работать без подзарядки до семи дней. Процесс зарядки прост и удобен. Небольшая зарядная док-станция идет в комплекте.

«Restore — это магазин, где представлены самые интересные и технологичные устройства, которые сегодня есть на рынке цифровой техники и электроники. Мы отбираем лучшие гаджеты для наших клиентов, чтобы они смогли подобрать устройство по их запросам в одном месте. Мы рады, что сегодня среди лучших примеров международных брендов в нашей сети есть и устройство российского производителя. Уверены, что оно найдет своего покупателя», — сказал представитель restore.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще