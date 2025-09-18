Разделы

Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple

В ближайшие дни в России может появиться первое умное кольцо Сбербанка, которое будет выполнять функции финтес-трекера и частично умных часов. Гаджеты такого формата есть лишь у ограниченного количества брендов – среди них присутствует Samsung, но не Apple. Официальный анонс умного кольца Сбербанка состоялся почти год назад.

Обещанного почти год ждут

В конце сентября 2025 г. в продажу может поступить первое умное кольцо Сбербанка, которое он будет продавать под своим брендом Sber. Как пишет Forbes, релиз предварительно назначен на 24 сентября 2025 г.

Новинка Сбербанка – это смарт-гаджет, который, как понятно из форм-фактора, нужно носить на пальце. Фактически, это фитнес-трекер, только немного в другом исполнении, но основные функции у нового кольца такие же. На фоне этого он частично может заменить и смарт-часы.

Как сообщал CNews, премьера умного кольца Сбербанка состоялась в декабре 2024 г. На тот момент банк обещал, что выпустит новинку в самом начале 2025 г., однако старт продаж в итоге так и не случился. Однако спустя почти год с момента анонса конкурентов у кольца больше не стало – это все еще очень нишевые устройства, и выпускают их, по большей части, малоизвестные бренды.

sb62.jpg

sberdevices
Умное кольцо Сбербанка

К исключениям можно отнести, разве что, Samsung, но и та ставку на свои смарт-кольца не делает, гораздо активнее продвигая умные часы.

Терпение и ожидание

Разработкой кольца занималась компания SberDevices – в недавнем прошлом «дочка» Сбербанка». Она создает для банка все его умные устройства, в том числе и колонки.

По информации Forbes, в ближайшем будущем Сбербанк намерен провести повторную презентацию устройства – скорее всего, она состоится 24 сентября 2025 г., то есть в день старта продаж.

Важно подчеркнуть, что информацию изданию представили несколько источников, знакомых с ситуацией вокруг смарт-кольца Сбербанка. Сам банк, равно как и SberDevices, на момент выхода материала сведения о сроках релиза устройства не комментировали.

sb61.jpg

sberdevices
Обещано наличие разных размеров

Одним из первых, кто ознакомился с умным кольцом Sber, был Президент России Владимир Путин, пишет ТАСС, Премьера проходила в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая прошла в Москве с 11 по 13 декабря 2024 г., и глава государства присутствовал на ней, отмечает агентство.

Перенос за переносом

Начало продаж умного кольца Sber переносилось как минимум дважды. Первоначальный план по выпуску в начале 2025 г. был сорван, и только в середине мая 2025 г. представители SberDevices сообщили, что новинка должна появиться в рознице до конца II квартала 2025 г.

II квартал любого года – это период с 1 апреля по 30 июня. Иными словами, до дня «икс» к тому моменту оставалось всего полтора месяца.

Но и вечеру 30 июня 2025 г. кольцо так и не стало доступно потребителям. Официальные причины, как и в первом случае, раскрыты не были. Лишь августе 2025 г. благодаря изданию Frank Media стало известно, что релиз вновь был перенесен. В Сбербанке тогда сообщили Forbes, что все предыдущие даты начала продаж были предварительными.

sb63.jpg

sberdevices
Зарядное устройство поставляется в комплекте

«Cоздание инновационных продуктов порой требует изменений и доработок, что может увеличивать сроки реализации проекта. Это частая международная практика», – попытались объясниться представители Сбербанка (цитата по Forbes). Они сказали также, что кольцо находится на финишной прямой перед запуском, так как прошло все тесты.

Что известно об устройстве

К моменту выпуска материала на сайте SberDevices была доступна отдельная страница, посвященная кольцу. На ней говорится, что кольцо выполнена из сплава титана и имеет покрытие, обработанное по технологии PVD – на поверхность металла (чаще всего титана и циркония), находящегося в среде вакуума, оказывается воздействие молекулами других металлов. Это делается с целью увеличения прочности и твердости поверхности.

Заявленный вес кольца – 5 граммов, время работы от аккумулятора – до семи дней. Подзарядка осуществляется при помощи комплектного зарядного устройства.

sb64.jpg

sberdevices
Сайт, посвященный кольцу

По заявлению разработчика, кольцо может отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС), качество сна, уровень активности, сатурацию (насыщение крови кислородом), а также уровень стресса. Помимо этого, обещана защита от воды по стандарту IP68.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Список встроенных сенсоровакселерометр, термодатчик, датчик кислорода и сенсор сердцебиения. Данные с них передаются на смартфон по Bluetooth.

Кольцо сопряжено с нейросетью Сбербанка GigaChat. «Передовой русскоязычный искусственный интеллект GigaChat помогает разобраться во всех показателях и дает персональные советы», отмечено на сайте SberDevices.

Геннадий Ефремов

