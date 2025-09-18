Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple
В ближайшие дни в России может появиться первое умное кольцо Сбербанка, которое будет выполнять функции финтес-трекера и частично умных часов. Гаджеты такого формата есть лишь у ограниченного количества брендов – среди них присутствует Samsung, но не Apple. Официальный анонс умного кольца Сбербанка состоялся почти год назад.
Обещанного почти год ждут
В конце сентября 2025 г. в продажу может поступить первое умное кольцо Сбербанка, которое он будет продавать под своим брендом Sber. Как пишет Forbes, релиз предварительно назначен на 24 сентября 2025 г.
Новинка Сбербанка – это смарт-гаджет, который, как понятно из форм-фактора, нужно носить на пальце. Фактически, это фитнес-трекер, только немного в другом исполнении, но основные функции у нового кольца такие же. На фоне этого он частично может заменить и смарт-часы.
Как сообщал CNews, премьера умного кольца Сбербанка состоялась в декабре 2024 г. На тот момент банк обещал, что выпустит новинку в самом начале 2025 г., однако старт продаж в итоге так и не случился. Однако спустя почти год с момента анонса конкурентов у кольца больше не стало – это все еще очень нишевые устройства, и выпускают их, по большей части, малоизвестные бренды.
К исключениям можно отнести, разве что, Samsung, но и та ставку на свои смарт-кольца не делает, гораздо активнее продвигая умные часы.
Терпение и ожидание
Разработкой кольца занималась компания SberDevices – в недавнем прошлом «дочка» Сбербанка». Она создает для банка все его умные устройства, в том числе и колонки.
По информации Forbes, в ближайшем будущем Сбербанк намерен провести повторную презентацию устройства – скорее всего, она состоится 24 сентября 2025 г., то есть в день старта продаж.
Важно подчеркнуть, что информацию изданию представили несколько источников, знакомых с ситуацией вокруг смарт-кольца Сбербанка. Сам банк, равно как и SberDevices, на момент выхода материала сведения о сроках релиза устройства не комментировали.
Одним из первых, кто ознакомился с умным кольцом Sber, был Президент России Владимир Путин, пишет ТАСС, Премьера проходила в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая прошла в Москве с 11 по 13 декабря 2024 г., и глава государства присутствовал на ней, отмечает агентство.
Перенос за переносом
Начало продаж умного кольца Sber переносилось как минимум дважды. Первоначальный план по выпуску в начале 2025 г. был сорван, и только в середине мая 2025 г. представители SberDevices сообщили, что новинка должна появиться в рознице до конца II квартала 2025 г.
II квартал любого года – это период с 1 апреля по 30 июня. Иными словами, до дня «икс» к тому моменту оставалось всего полтора месяца.
Но и вечеру 30 июня 2025 г. кольцо так и не стало доступно потребителям. Официальные причины, как и в первом случае, раскрыты не были. Лишь августе 2025 г. благодаря изданию Frank Media стало известно, что релиз вновь был перенесен. В Сбербанке тогда сообщили Forbes, что все предыдущие даты начала продаж были предварительными.
«Cоздание инновационных продуктов порой требует изменений и доработок, что может увеличивать сроки реализации проекта. Это частая международная практика», – попытались объясниться представители Сбербанка (цитата по Forbes). Они сказали также, что кольцо находится на финишной прямой перед запуском, так как прошло все тесты.
Что известно об устройстве
К моменту выпуска материала на сайте SberDevices была доступна отдельная страница, посвященная кольцу. На ней говорится, что кольцо выполнена из сплава титана и имеет покрытие, обработанное по технологии PVD – на поверхность металла (чаще всего титана и циркония), находящегося в среде вакуума, оказывается воздействие молекулами других металлов. Это делается с целью увеличения прочности и твердости поверхности.
Заявленный вес кольца – 5 граммов, время работы от аккумулятора – до семи дней. Подзарядка осуществляется при помощи комплектного зарядного устройства.
По заявлению разработчика, кольцо может отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС), качество сна, уровень активности, сатурацию (насыщение крови кислородом), а также уровень стресса. Помимо этого, обещана защита от воды по стандарту IP68.
Список встроенных сенсоров – акселерометр, термодатчик, датчик кислорода и сенсор сердцебиения. Данные с них передаются на смартфон по Bluetooth.
Кольцо сопряжено с нейросетью Сбербанка GigaChat. «Передовой русскоязычный искусственный интеллект GigaChat помогает разобраться во всех показателях и дает персональные советы», отмечено на сайте SberDevices.