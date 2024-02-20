Apple впервые за 10 лет выпустит совершенно новое устройство на замену часам Watch. Опрос

Apple работает над новым для нее устройством – финтес-трекером в виде кольца. Аналогичный гаджет в начале 2024 г. показала Samsung, но ему еще далеко до релиза. Это редкий случай, когда Apple пытается выпустить что-то раньше конкурентов – обычно она ждет годами, чтобы выйти на новый рынок. К тому же у нее уже есть фитнес-гаджет – часы Watch, и кольцо вполне может заменить его, по крайней мере, по части спорт-функций.

Спустя 10 лет

Компания Apple, по предварительным данным, ведет разработку нового для нее устройства – смарт-кольца, которое будет выполнять функцию фитнес-трекера, пишет сетевое издание MacRumors. Создает она его неожиданно оперативно для нее – около месяца назад аналогичный гаджет под названием Galaxy Ring показала компания Samsung, но то был даже не анонс, а всего лишь тизер – у кольца пока нет ни цены, ни характеристик, ни внятного описания возможностей.

Для сравнения, Samsung выпускает смартфоны с гибким экраном с февраля 2019 г., но Apple до сих пор не вышла на этот рынок. Впрочем, в обозримом будущем это может измениться.

Фото: Apple За время руководства Тима Кука Apple выпустила целую коллекцию новых устройств, ставших эталонами

Эксперты MacRumors назвали будущее кольцо Apple альтернативой, даже заменой часам Watch. Сама Apple продвигает свои часы в первую очередь как устройство для фитнеса и занятий спортом, в том числе и экстремальным, если отталкиваться от модели Watch Ultra. С момента презентации самых первых Watch в 2014 г. Apple, анонсируя новую модель часов, на презентации делала упор именно на спорт-функции.

Что предложила Samsung

Презентация кольца Galaxy Ring прошла в рамках международной премьеры смартфонов Samsung Galaxy S24 в середине января 2024 г. Это первое для корейского вендора устройство такого плана – раньше она смарт-колец не делала.

Умное кольцо Samsung – это именно фитнес-трекер, о чем компания заявила на презентации. Как утверждается, Galaxy Ring способно отслеживать состояние здоровья своего владельца, притом некоторые параметры будет контролировать искусственный интеллект. В часах Apple Watch тоже есть медицинские функции, включая контроль за ритмом сердца, качеством сна и уровнем кислорода в крови.

Фото: Samsung Умное кольцо Samsung Galaxy Ring будет выглядеть так

Ожидается, что помимо предполагаемой способности измерять пульс и давление Galaxy Ring также получит поддержку мониторинга ЭКГ, отслеживания сна и заодно обзаведется функциями управления другими устройствами и бесконтактных платежей. Вероятно, устройство будет доступно в нескольких размерах.

Galaxy Ring имеет множество крошечных датчиков на своей внутренней поверхности, и работать кольцо будет в паре с приложением Galaxy Health для отслеживания состояния здоровья и физической активности. Все технические характеристики своей будущей новинки Samsung тщательно скрывает.

Нет информации, на какой стадии готовности находится Galaxy Ring, но, судя по всему, Samsung очень давно задумалась о выпуске такого гаджета. В пользу этой гипотезы говорит то, что торговую марку Galaxy Ring она зарегистрировала за собой еще в начале 2023 г. Также дата-майнеры нашли упоминание о Galaxy Ring в одном из фирменных приложений Samsung, в котором также обнаружилась и предварительная дата релиза кольца – 2024 г.

Apple в раздумьях

Идею выпустить умное кольцо Apple вынашивает на протяжении нескольких лет, пишет MacRumors, приводя в качестве доказательства различные патенты компании, описывающие подобные устройства. По данным Electronic Times, Apple внимательно следит за рынком в поисках признаков того, что умное кольцо станет популярной, менее навязчивой альтернативой часам, которую можно будет носить дольше и с которой будет легче спать.

Вполне вероятно, Apple всерьез рассматривает такой гаджет как жизнеспособное расширение своей линейки носимых устройств и все чаще подает заявки на патенты, связанные с носимыми на пальцах устройствами с поддержкой NFC, поскольку они координируют сроки выпуска.

Конкурентов почти нет

Пока нельзя спрогнозировать, какую нишу в экосистеме Apple займет будущее кольцо, однако можно с уверенностью утверждать, что подобные гаджеты пока весьма редки. Умные кольца выпускают лишь малоизвестные компании, и большинство моделей – это не фитнес-трекеры, а устройства бесконтактной оплаты с NFC-чипом внутри.

В развивающейся категории умных колец в настоящее время лидирует устройство Oura Ring, первое поколение которого было финской компанией в области медицинских технологий Oura в 2015 г. Устройство собирает данные об активности, частоте сердечных сокращений, частоте дыхания и сне и передает их через Bluetooth в приложение Oura. На момент выпуска материала было доступно третье поколение Oura Ring, которое обучилось измерять температуру тела и отслеживать менструальный цикл. Кольцо может работать около недели на одном заряде.

Oura Ring

В марте 2022 г. Oura объявила, что продала более 1 млн колец, но, похоже, популярность Oura Ring не вечна. Третье его поколение пользователи раскритиковали – компания ввела ежемесячную абонентскую плату за пользование смежными сервисами в размере $6 (555 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2024 г.).

Повторить судьбу iPhone

У Apple пока сохраняется шанс выпустить умное кольцо на рынок первой. В начале лета 2024 г. она планирует провести ежегодную конференцию WWDC, в рамках которой вполне может показать новинку. Также в последние годы весной Apple выпускает несколько новых устройств, обновляя целые линейки. Что до Samsung, то, судя по предыдущим годам, ближайшая ее крупная презентация состоится во второй половине лета 2024 г.

За плечами Apple есть опыт по выпуску устройств, которые потом становились знаковым и едва ли не эталоном для всех других производителей, или первой, или почти первой. Примеров можно привести множество – планшет iPad, плеер iPod, наушники AirPods, часы Watch и, разумеется, телефон iPhone.

Не исключено, что новое кольцо Apple если и не выйдет раньше Samsung Galaxy Ring, то хотя бы сможет стать ориентиром для других производителей.