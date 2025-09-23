Сбербанк выпустил носимый гаджет без дисплея, камеры, поддержки сотовых сетей и даже без названия. Он стоит как смартфон. Опрос

Сбербанк выпустил смарт-кольцо под своим брендом Sber. Устройство нужно носить на пальце – оно заменяет собой фитнес-трекер, но при этом у него нет встроенного дисплея. Новинка стоит 25 тыс. руб. – как полноценный смартфон. Новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 10 с экраном и аналогичными функциями стоит почти в семь раз дешевле.

Умное кольцо по цене золотого

Сбербанк сообщил о выпуске под своим брендом Sber нового устройства – умного кольца. По своим возможностям она является аналогом фитнес-трекеров.

Смарт-кольцо Sber на старте продаж стоит 25 тыс. руб. Это цена современного Android-смартфона – например, на момент выхода материала в России за 24,8 тыс. руб. продавался Xiaomi Redmi Note 14 Pro с 256 ГБ встроенной памяти.

Для сравнения, умный браслет Xiaomi Mi Band 10, вышедший ранее в 2025 г., в российской рознице оценивается 3800 руб., то есть почти в семь раз дешевле умного кольца Сбербанка. При этом по функциям эти устройства почти не отличаются, к тому же у браслета есть дисплей, которым новый гаджет Sber похвастаться не может.

Кольцо Сбербанка стоит дороже и похожих устройств. К примеру, в ассортименте «М.Видео» редакция CNews нашла кольцо Helio Ring A2321 от популярного производителя носимых устройств Amazfit – оно стоит 21 тыс. руб. Также в российской рознице имеется кольцо GR 15 малоизвестного бренда CSS – за него просят 7000 руб. На маркетплейсах можно найти кольца по еще более низкой цене.

Только для избранных

Как сообщал CNews, премьера умного кольца Сбербанка состоялась в декабре 2024 г. Разработчики обещали выпустить его в начале 2025 г., но в итоге в дальнейшем неоднократно переносили дату релиза.

Умных колец на российском рынке предостаточно, и многие из них стоят значительно дешевле новинки Сбербанка

Повторно информация о смарт-кольце всплыла в СМИ в середине сентября 2025 г. На тот момент информации о его цене не было.

В итоге продажи смарт-кольца Сбербанка начались 23 сентября 2025 г., но купить его пока что могут не все. «23 сентября открывается эксклюзивная продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices. В числе первых устройство смогут приобрести клиенты Sber Private Banking и "СберПервого"», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Цена одна, но у смартфона функций все же больше

Всем остальным придется подождать, хотя и не очень долго. Они смогут купить кольцо с 24 сентября 2025 г. на официальном сайте производителя, которым является бывшая «дочка» Сбербанка, компания SberDevices, и в партнерских сетях электроники.

На выбор доступно два цвета – черный хром и серый хром.

Что умеет новинка

Корпус нового кольца выполнен из титанового сплава и имеет специальное покрытие, обработанное по технологии PVD – на поверхность металла (чаще всего титана и циркония), находящегося в среде вакуума, оказывается воздействие молекулами других металлов. Это делается с целью увеличения прочности и твердости поверхности.

Основной конкурент всех умных колец

Внутренняя часть кольца изготовлена из гипоаллергенного полимера.

Новинка весит 5 граммов, в нее встроен аккумулятор с автономностью до семи дней. Также в кольце есть сенсоры для отслеживания пульса, сатурации, физической активности, фаз сна и пробуждения. Также есть возможность контроля длительности и качества сна, уровня стресса, а также «ресурса» – совокупной производной всех показателей.

sberdevices Зарядное устройство

Поскольку экрана у кольца нет, все накопленные данные оно передает на смартфон через Bluetooth в специальное фирменное приложение. В него встроен искусственный интеллект Сбербанка GigaChat, который будет анализировать полученные показатели и выдавать рекомендации.

В кольце заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Форм-фактор устройства подразумевает несколько размеров, потому что руки у всех разные. В комплект поставки входит специализированное зарядное устройство.



