После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож своим выступлением против событий, длящихся с конца февраля 2022 г., спровоцировал изменения условий разделения бизнеса «Яндекса» на российский и международный. Правила меняются не в пользу головной компании Yandex N.V. в Нидерландах.

Слово бизнесмена против государственной машины

Условия разделения бизнеса отечественного интернет-гиганта «Яндекса» на российскую и международную составляющие могут быть пересмотрены в обозримом будущем. Как пишет «Коммерсант», поводом к изменениям могут послужить заявления основателя корпорации Аркадия Воложа, сделанные им в августе 2023 г.

Аркадий Волож выступил с осуждением событий, разворачивающихся с 24 февраля 2022 г. к юго-западу от российских границ. Его слова имели настолько большой резонанс, что их прокомментировал непосредственно Президент России Владимир Путин.

По информации издания, слова, высказанные Воложем, заставили российские власти изменить свое отношение к процессу разделения активов «Яндекса». На это указывает, в частности, приближенный к правительственной комиссии по иностранным инвестициям источник издания. По его словам, ничего хорошего для компании грядущие изменения не сулят.

«Компания фактически показала свое отношение к России, поэтому есть четкая позиция, что условия по продаже актива будут меняться в худшую сторону, в том числе с точки зрения стоимости», – заявил собеседник издания.

Очень темная история

На момент выхода материала сведения об изменениях в условиях грядущего разделения «Яндекса» поступали противоречивые. Так, приближенный к российскому Правительству источник издания уверяет, что предварительные документы о сделке были подготовлены еще весной 2023 г., однако «затем параметры пересмотрели».

Фото: Kremlin.ru Заявление Воложа в современных российских реалиях не могло не остаться без внимания властей и негативных последствий

В марте 2023 г. CNews писал, что существует два предварительных сценария разделения «Яндекса». Один из них подразумевает привлечение инвесторов и распределение между ними 51% компании.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что в настоящее время в правкомиссию были направлены лишь два комплекта документов – один касался реструктуризации активов «Яндекса», а второй затрагивает изгнание Uber из совместного предприятия с «Яндексом», о котором CNews сообщал в конце апреля 2023 г. Что касается портфеля документов со схемой продажи Yandex N.V. (головная компания «Яндекса» из Голландии) российского бизнеса в комиссию пока не поступал, уверяет источник издания в Минцифры.

Однако у издания Frank Media имеются сведения иного рода. В них сказано, что правкомиссией ранее были согласованы условия выплат по обязательствам российского «Яндекса» перед голландской Yandex N.V., и размер этих выплат составил $250 млн. Однако сейчас эта сумма, утверждает издание, обвалилась до $70-80 млн, то есть более чем втрое.

Раскол в «Яндексе»

«Яндекс» впервые официально сообщил о планах по разделению бизнеса на российскую и зарубежную части в конце ноября 2022 г. Поначалу планировалось, что голландской Yandex N.V. останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформу по разметке данных. В то же время российская часть этих направлений должна была остаться у российского «Яндекса».

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В марте 2023 г. стали вырисовываться первые очертания будущего раздела «Яндекса». Управление российской частью было предложено передать специально созданного для этих целей в Калининграде фонду менеджеров, в состав которого планировалось вхождение экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина. 51% долей компании предполагалось разделить между богатейшими бизнесменами России.

Это один из двух вариантов разделения – второй подразумевал создание упомянутого фонда менеджеров, но исключал продажу части компании бизнесменам.

В конце мая 2023 г. начал формироваться список тех, кто заинтересован в пополнении своих активов долей в российском интернет-гиганте. В перечень вошли владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. При этом Потанин собирает целый консорциум инвесторов для данной сделки, в который могут войти миллиардер Роман Абрамович, владелец ММК Виктор Рашников, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и несколько других богатейших людей страны.

Пока ничего не поменялось

К моменту выхода материала бизнес «Яндекса» еще не был разделен на российский и международный. В список владельцев Yandex входит семейный траст, действующий в интересах Аркадия Воложа, и у него 8,6% акций в компании и 45,3% общего числа голосов. В конце 2019 г. изменилась схема управления «Яндексом». В ответ на внесение летом 2019 г. в Госдуму законопроекта депутата Антона Горелкина, запрещающего иностранцам владеть более чем 20% в значимых интернет-активах. «Яндекс» создал Фонд общественных интересов. Его учредителями выступили государственные образовательные учреждения и общественные структуры.

Сбербанк передал фонду особую «золотую акцию», которую удерживал с 2009 г. – она позволяла банку блокировать приобретение кем-либо более 25% от общего числа акций или голосов в компании и продажу всех активов компании, включая российский «Яндекс». После этого фонд получил возможность блокировать появление у Yandex новых акционеров с долей более чем 10%, продажу за рубеж персональных данных россиян, соглашения с иностранными государствами и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности.