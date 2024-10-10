«МегаФон»: смартфоны стали чаще оплачивать по частям

Россияне все чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 г. пришлось 30% всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В России набирает популярность оплата покупок при помощи BNPL-сервисов. Клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

Клиенты объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны – на них приходится почти треть всех покупок по BNPL, при этом годом ранее показатель был равен 22%. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам — 21% против 18% годом ранее. Далее следует настройка оборудования — на нее приходится 17% приобретаемых по BNPL товаров и услуг. В услуги по настройке оборудования могут входить установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных пленок.

Кроме смартфонов, в 2024 г. россияне полюбили оплачивать «частями» планшеты. Так, в январе-сентябре 2024 г. при помощи опции BNPL было приобретено на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 г. В деньгах этот показатель вырос на 14%. В числе лидеров также смартфоны Apple (+19% в штуках и +43% в деньгах).

BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») — опция, которая позволяет оплатить товар частями: клиент оплачивает сразу только часть стоимости, зачастую это 25%, а остальные 75% выплачиваются в течение короткого периода. При таком способе оплаты покупателю не нужно оформлять дополнительные документы, как при оформлении кредита, а сделки по BNPL не отражаются в кредитной истории. Оплата покупок частями, которая совершается в течение четырех-шести месяцев, для клиента выгоднее, чем кредит или покупка по кредитной карте, погашенная в те же сроки.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50%. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 г., доля оплат покупок «частями» сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.

В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota можно приобрести гаджеты, аксессуары и услуги по BNPL от «Яндекс Сплит» и «Денум Плати частями».

«BNPL для нашего клиента — это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы. Кроме того, покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и ее популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает за купленный товар. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.