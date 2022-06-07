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Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI

РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI — российским разработчиком решений в области интеллектуальной обработки информации, который лицензирует и создает программы для распознавания текста, потокового ввода данных и корпоративного поиска документов. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ.

Вместе с новым партнером РДТЕХ будет помогать российским компаниям решать сложные задачи управления электронными документами. Например, с помощью продуктов Content AI промышленные холдинги смогут оптимизировать обработку первичных бухгалтерских документов, банки – значительно ускорить открытие счета и одобрение кредитов, а ритейлеры – быстрее принимать на работу новых сотрудников. По условиям партнерства, РДТЕХ сможет внедрять продукты Content AI на выгодных условиях и реализовать масштабные проекты при поддержке специалистов компании.

«Content AI позволяет компаниям автоматизировать обработку документов и данных, сокращать время на рутинные процессы, быстрее и лучше обслуживать клиентов. Для этого у нас есть все необходимое: востребованные у бизнеса и практически полезные технологии, которые работают на Windows и Linux, качественная служба поддержки и надежные партнеры, такие как РДТЕХ», – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Обеспечение непрерывности бизнеса – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед нашими клиентами и партнерами. В сотрудничестве с Content AI мы продолжим успешно и эффективно решать актуальные задачи цифровизации заказчиков РДТЕХ с использованием высокотехнологичных импортонезависимых программных продуктов», – отметил генеральный директор РДТЕХ Сергей Ереемев.

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Интернет вещей

Content AI – российская компания, поставщик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Представляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных, востребованные и известные на рынке более 30 лет.

РДТЕХ основана в 1992 г. и на протяжении 30 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.

РДТЕХ успешно выполнено свыше 750 проектов: созданы уникальные информационно-аналитические системы и типовые решения для крупных государственных и коммерческих структур на базе программных продуктов ведущих мировых производителей, лидеров рынка корпоративного программного обеспечения.

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