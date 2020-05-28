Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«РДТех» возглавил бывший исполнительный директор

Бизнес Кадры

«РДТех» объявил об избрании на пост генерального директора Сергея Еремеева, ранее занимавшего должность исполнительного директора компании.

На новом посту Еремеев будет отвечать за реализацию стратегических задач, в том числе за дальнейшее развитие «РДТеха» как клиентоориентированной компании и продвижение на ИТ-рынок услуг и решений «РДТеха» при постоянном повышении их качества.

Анатолий Волков, занимавший должность генерального директора «РДТеха» с 2014 по 2020 г., принял решение сменить сферу деятельности. Вместе с этим он остается членом совета директоров компании.

Сергей Еремеев начал свою карьеру в «РДТехе» в 2008 г. Он прошел путь от менеджера по продажам до исполнительного директора и члена совета директоров.

Еремеев окончил Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского по специальности «Математика». Имеет степень Executive MBA «Стратегическое развитие и лидерство» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Другие материалы рубрики

Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone»

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

Арестована постсоветский министр связи

Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет

Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux

Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках