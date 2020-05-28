«РДТех» возглавил бывший исполнительный директор

«РДТех» объявил об избрании на пост генерального директора Сергея Еремеева, ранее занимавшего должность исполнительного директора компании.

На новом посту Еремеев будет отвечать за реализацию стратегических задач, в том числе за дальнейшее развитие «РДТеха» как клиентоориентированной компании и продвижение на ИТ-рынок услуг и решений «РДТеха» при постоянном повышении их качества.

Анатолий Волков, занимавший должность генерального директора «РДТеха» с 2014 по 2020 г., принял решение сменить сферу деятельности. Вместе с этим он остается членом совета директоров компании.

Сергей Еремеев начал свою карьеру в «РДТехе» в 2008 г. Он прошел путь от менеджера по продажам до исполнительного директора и члена совета директоров.

Еремеев окончил Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского по специальности «Математика». Имеет степень Executive MBA «Стратегическое развитие и лидерство» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.