Умные чат-боты РДТЕХ: для аукционов, логистики и закупок

 ИТ-компания РДТЕХ разработала универсальные платформы, необходимые для: проведения онлайн-торгов; бесперебойной работы трекинговых систем; объективной оценки поставщиков. Три готовых решения по автоматизации процессов основаны на реальных кейсах и быстро встраиваются в Telegram. Определить точные потребности и стоимость решения поможет калькулятор. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ.

«Бот-Аукцион» – для автодилеров, риэлторов, галерей современного искусства. Ассистент публикует лоты, присылает уведомления, анализирует поведение участников конкурсов. Электронный помощник способен увеличить конечную цену продаж на 15-30% за счет моментального реагирования и техник геймификации.

«Бот-Трекер» – для автосалонов, компаний в сфере гостиничного бизнеса и логистики. Является готовой прозрачной системой учета и отслеживания перемещения любых физических объектов с помощью меток (RFID/NFC).Нужен для мониторинга объектов, автосалонам для оперативного поиска ключей.

«Бот-Закупки» – для организаторов конкурсных процедур и сбора коммерческих предложений среди поставщиков – как в бизнесе, так и госструктурах. Программа умеет создавать закупочные сессии, аккумулировать анонимные или публичные предложения от поставщиков, вести реестры, автоматически выбирать победителя по критерию минимальной цены.

