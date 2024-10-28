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Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции

На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциации. Неделей ранее, на очередном заседании Правления Светлана была утверждена в качестве Председателя Совета по интеграции. Об этом CNews сообщили представители «РДТех».

Предложенная генеральным директором «РДТех» программа первоочередных действий по поддержке развития рынка системной интеграции в условиях импортозамещения и формирования технологического суверенитета получила поддержку Общего собрания АПКИТ.

«Основой предложения «РДТех» является инициатива по формированию АПКИТ рекомендованных цен на ИТ-сервисы, а также агрегация запросов на массовое обучение российским технологиям. В ближайшее время нам предстоит организовать совместную с коллегами работу в этих направлениях», - сказала Светлана Иванова.

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