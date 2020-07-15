«РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве

«РДТех» и российский разработчик корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata заключили соглашение о партнерстве.

Сотрудничество поможет «РДТех» усилить экспертизу по внедрению технологий управления большими данными в промышленности, ритейле, финансовом и телекоммуникационном секторе.

«В лице Arenadata мы приобрели сильного технологического партнера, – сказал генеральный директор «РДТех» Сергей Еремеев. – С помощью платформы Arenadata руководители, ответственные за цифровую трансформацию, смогут решить амбициозную задачу по созданию современного высокотехнологичного хранилища и оптимизировать затраты на сбор и обработку корпоративной информации в любой среде и при постоянно растущих потребностях бизнеса».

«Мы рады, что среди наших партнеров появилась компания РДТех, которая больше 25 лет совершенствует экспертизу в создании информационно-аналитических систем. Сотрудничество с РДТех позволит усилить позиции Arenadata в ключевых отраслях экономики. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным», – отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.