Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве

Бизнес Big Data Маркет

«РДТех» и российский разработчик корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata заключили соглашение о партнерстве.

Сотрудничество поможет «РДТех» усилить экспертизу по внедрению технологий управления большими данными в промышленности, ритейле, финансовом и телекоммуникационном секторе.

«В лице Arenadata мы приобрели сильного технологического партнера, – сказал генеральный директор «РДТех» Сергей Еремеев. – С помощью платформы Arenadata руководители, ответственные за цифровую трансформацию, смогут решить амбициозную задачу по созданию современного высокотехнологичного хранилища и оптимизировать затраты на сбор и обработку корпоративной информации в любой среде и при постоянно растущих потребностях бизнеса».

«Мы рады, что среди наших партнеров появилась компания РДТех, которая больше 25 лет совершенствует экспертизу в создании информационно-аналитических систем. Сотрудничество с РДТех позволит усилить позиции Arenadata в ключевых отраслях экономики. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным», – отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Другие материалы рубрики

ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире

«Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России

Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ

Фонд «Сколково» прекратил принимать заявки на гранты

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Показать еще

Наука

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live