«РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД

«РДТех», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, готов оказать помощь бизнесу и предлагает специальные условия для новых клиентов: скидку 30% на первые два месяца дистанционного обслуживания баз данных и бизнес-приложений.

Сертифицированные специалисты «РДТеха» готовы помочь клиентам в решении любых задач: от администрирования до оперативного устранения неполадок в работе СУБД и бизнес-приложений. Работы осуществляются удаленно по VPN и сопровождаются предоставлением регулярных отчетов ИТ-службе заказчика.

В начале сотрудничества с заказчиком заключается NDA – соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. При заключении договора составляется подробный SLA.

«Скидка действует при заключении до 1 июня 2020 г. годового договора дистанционного аутсорсинга и при условии внесения предоплаты на время двухмесячного льготного периода, — отметил директор центра технического консалтинга компании "РДТех" Павел Шмелев. — При этом мы допускаем, что после окончания режима самоизоляции некоторые ИТ-службы могут захотеть вернуться к более привычному для них самостоятельному администрированию информационных систем. Если заказчиком будет принято такое решение до истечения срока действия договора, то он может быть досрочно расторгнут без применения штрафных санкций. Однако мы уверены, что большинство новых заказчиков, успев даже за короткий срок оценить качество предоставляемого сервиса и преимущества сотрудничества с "РДТехом", продолжат работу с нами и после окончания пандемии».