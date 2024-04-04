XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Хи-Квадрат» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу всей линейки продуктов XSQUARE-LCDP и СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также их сертифицированных редакций (13, 14, 15, 16 версии). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Хи-квадрат» — разработчик Low Code Development Platform и коробочных продуктов для компаний финансовых/ЖКХ/страхования/медицины отраслей.

XSQUARE-LCDP состоит из таких продуктов, как: XSQUARE – PGHS – сервер приложений; XSQUARE – RAD – среда разработки; XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов; XSQUARE – DAC – Restfull API Server.

XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал».

XSQUARE-LCDP — единственная российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе все инструменты необходимые для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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«Хи-Квадрат» — производитель продуктовой линейки XSQUARE, созданной на базе платформы разработки Low-code и позволяющей создавать масштабируемые, безопасные корпоративные приложения с функциями мирового класса.

Postgres Professional — разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro. СУБД входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Shardman, их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. Команда Postgres Professional также активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL.