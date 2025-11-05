Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

«Хи-Квадрат» и «Тантор Лабс» вывели на рынок совместное решение для разработки корпоративных бизнес-приложений

Компании «Хи-Квадрат», создатель платформы XSquare на базе СУБД PostgreSQL, предназначенной для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование, и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), разработчик целостного стека решений для управления и хранения корпоративных данных, объявили о выводе на рынок комплексного предложения (бандла) для создания среды ускоренной разработки бизнес-приложений на базе PostgreSQL, включающей средства миграции с зарубежных СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Решение, анонсированное в рамках технологического партнерства, представляет собой связку продуктов XSquare и специального продукта «СУБД Tantor Postgres для XSquare». Первый представляет собой российскую Postgres-ориентированную low-сode платформу, сочетающую инструменты для разработки и хостинга приложений и требующую от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL. Второй продукт в связке — СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга кластеров PostgreSQL, с подтвержденной совместимостью со всем семейством решений XSquare: сервером приложений XSquare – PGHS, средой разработки XSquare – RAD, сервером отчетов XSquare – Reports и Restful API Server XSquare – DAC.

Анонсируемая продуктовая связка позволит заказчикам реализовать возможности единой технологической среды ускоренной разработки приложений, все компоненты которой заранее оттестированы и интегрированы друг с другом. Совместная поставка сократит расходы бизнеса на внедрение и сопровождение систем, а также облегчит доступ к технической поддержке и обновлениям обоих платформ.

Кроме того, «СУБД Tantor Postgres для XSquare» будет доступен как в связке, так и отдельно в рамках специального предложения клиентам «Хи-Квадрат», у которых уже установлено одно или несколько программных решений семейства XSquare.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Технологическое партнерство дает возможность на выгодных условиях предложить заказчикам комплексное отечественное решение в виде полностью протестированного продуктового стека. В рамках специального предложения заказчик сможет получить скидку на СУБД Tantor Postgres до 50% от обычной цены. Наша среда разработки будет понятна и доступна для быстрого освоения всем специалистам, которые ранее работали с системами Oracle. Иными словами, миграцию с зарубежных систем можно начинать без долгого переобучения команды», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Экосистема продуктов вокруг нашей СУБД растет, и в данном случае заказчики получают возможность быстро и с минимальными навыками программирования разрабатывать надежные приложения, в основе которых — апробированная на российском рынке СУБД Tantor Postgres», – сказал генеральный директор «Тантор-Лабс» Вадим Яценко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/