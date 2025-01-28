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«Норбит» создал отдельную практику для «1С:Предприятие.Элемент»

«Норбит» запускает новое направление для внедрения платформы «1С:Предприятие.Элемент». Компания планомерно расширяет портфолио вендорских ИТ-решений и наращивает по ним компетенции команды. Это позволит предложить клиентам больше возможностей для комплексной автоматизации корпоративных процессов на базе перспективных отечественных разработок. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

В отличие от традиционных продуктов «1С», сфокусированных преимущественно на учетно-финансовых задачах, решение «1С:Предприятие.Элемент» ориентировано на широкий круг управленческих и организационных процессов. Платформа позволяет создавать приложения, не только для бизнес-пользователей, но и для конечных клиентов: витрины, B2B- и B2C-кабинеты, headless-сервисы (системы, управляющие внутренним контентом). С ее помощью можно автоматизировать документооборот, управление проектами, задачами и обмен информацией внутри компании.

Гибкая модульная структура «1С:Предприятие.Элемент» упрощает адаптацию под конкретные нужды бизнеса. Встроенные механизмы интеграции с другими системами «» и существующей ИT-инфраструктурой обеспечивают целостное информационное пространство. Применение не ограничивается масштабом и отраслью: платформа удобна для компаний различного размера, что делает её более универсальным решением, чем классические учетные системы.

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Энергия ИИ

В «Норбит» уже сформирована отдельная команда специалистов, которые будут заниматься внедрением решения и консалтингом. Особое внимание будет уделяться анализу текущих операций и потребностей клиента. Поэтапный подход – от первичного обследования до обучения персонала – нацелен на то, чтобы максимально адаптировать систему к реальным задачам заказчика.

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Запуск практики «1С:Предприятие.Элемент» – это шаг к более гибким и прозрачным процессам. Мы поможем российским компаниям эффективнее управлять бизнесом и стать конкурентоспособнее за счет инновационных и удобных инструментов. Облегчим взаимодействие между подразделениями, откроем новые возможности для роста и стратегического развития».

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