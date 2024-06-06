«Норбит» выпустила планировщик задач «АспектПлан» для пользователей «Битрикс24»

Компания «Норбит» представила бизнес-приложение для управления рабочим временем – «АспектПлан». Оно разработано для платформы «Битрикс24». Приобрести его можно в маркетплейсе вендора.

«АспектПлан» расширяет возможности стандартных систем «Битрикс24». С его помощью в удобном визуальном формате можно планировать рабочий график (функционал доступен и сотруднику, и его руководителям), а также делить задачи на части. Продукт разработан с учетом современных требований к гибкости и адаптивности. В нем есть персональные настройки и ролевые модели. Новое решение позволит отечественным компаниям быстро внедрять дополнительные возможности без необходимости инвестировать в специализированные WFM-системы (Workforce Management, система планирования и учета рабочего времени).

«АспектПлан» подойдет сотрудникам разных уровней и направлений. Руководителей обеспечит инструментами для четкого распределения нагрузки, даст возможность выявлять проблемные участки и резервировать ресурсы, а также снабдит данными для контроля за эффективностью каждого специалиста в команде. Исполнителям поможет отслеживать планы на день или неделю, вести учет задач и лучше оперировать временем. При этом и те и другие смогут существенно экономить на тайм-менеджменте и минимизировать лишние коммуникации, так как все статусы и их изменение моментально видны в системе.

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Мы накопили значительные компетенции в области WFM, так как долгое время занимались внедрением подобных иностранных систем. Теперь, опираясь на опыт и практику, создали свою с учетом ожиданий российского бизнеса и специфики процессов. Это первое наше решение для экосистемы «Битрикс24». Мы разработали востребованный заказчиками продукт. Уверен, что он будет полезен широкому кругу компаний. От производственных, фокусирующихся на максимальной оптимизации загрузки персонала и повышении эффективности, до консалтинговых, где планирование времени играет ключевую роль при работе с различными клиентами и проектами».