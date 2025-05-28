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ПАО «Инарктика» является управляющей компанией группы, в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности включают:

товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;

товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением для группы. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.