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Инарктика
ПАО «Инарктика» является управляющей компанией группы, в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности включают:
- товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;
- товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением для группы. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Инарктика» оптимизировала кадровый учет при поддержке «Норбит» 2
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