IT Expert выступит на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров»

Группа компаний IT Expert, которая занимается разработкой и внедрением ИТ-продуктов, консалтингом и обучением специалистов, расскажет про ИТ-управление в условиях кадрового голода на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров». Управляющий партнер ГК IT Expert Михаил Грибов расскажет про то, какие сегодня первичные задачи необходимо решить для восстановления ИТ-отрасли.

По мнению эксперта, три блока, которые необходимы бизнесу для программ по импортозамещению и цифровой трансформации, — это управление ИТ-сервисами и продуктами, бизнес-анализ ИТ, управление ИТ-рисками и внутренний контроль. На фоне такого масштабного оттока кадров становятся необходимыми меры поддержки представителей ИТ-бизнеса, в том числе — программы для обучения кадров.

В мае ГК IT Expert запустили собственную систему сертификации специалистов под названием «Цифровой путь». В учебном центре, входящем в группу компаний, уже доступны десятки курсов для повышения квалификации в сфере управления ИТ, проектного управления, бизнес-анализа и ряда смежных областей. Линейка сертифицированных курсов состоит из 4 уровней компетенции: Базовый уровень, Специалист, Менеджер и Эксперт.

Кроме обучения ГК IT Expert занимается консалтингом в области цифровой трансформации и сервис-менеджмента, а также разработкой современных отечественных ИТ-продуктов в соответствии с мировыми практиками и стандартами: ITIL® 4, Cobit, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 19770 и др.

Чем заменить иностранные ECM Импортонезависимость

ITSM box от IT Expert — это low-code инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL® 4, связанных с оказанием ИТ-услуг, анализом этих процессов, контролем качества услуг и удовлетворенности клиентов. Asset box — low-code инструмент управления ИТ-активами и конфигурациями. CPI box — экспертная low-code система непрерывного контроля, оценки цифровой зрелости и ускорения цифровой трансформации. Подробнее с решениями и практиками внедрения можно ознакомиться на сайте Lasmera.