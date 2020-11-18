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Electrolux
Электролюкс Рус


18.11.2020 Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM 1
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры 1
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус» 1
23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры? 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
29.06.2020 Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM 1
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 3
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 1
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
27.12.2019 «Норбит» разрабатывает CRM-систему для «Электролюкс Рус» 4
10.12.2019 Встречаем Новый год на даче: полезная техника для зимнего досуга 1
23.08.2019 Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели 1
10.04.2019 Microsoft анонсировала решения в сфере ИИ и интернета вещей, разработанные совместно с партнерами 1
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин 1
29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома 1
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
26.04.2017 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
18.09.2015 Выбор ZOOM: кондиционеры 2
12.09.2014 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800 4
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
06.09.2013 ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы 3
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
31.05.2013 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews 2
17.05.2013 Лучшие безмешковые пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 1
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 1
02.11.2012 Вертикальные пылесосы. Выбор ZOOM 2
04.10.2012 Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы 4
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews 3
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 2
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 2
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM 4
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 5
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews 1
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 2
09.12.2011 Новинка от Electrolux: мойки воздуха с интеллектом 4

Публикаций - 108, упоминаний - 224

Electrolux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 25
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Microsoft Corporation 11095 3
Xiaomi 904 3
Ланит ГК 1157 3
Merlion - Мерлион 275 2
LG Electronics 1853 1
Verysell - Верисел 91 1
InterStep 6 1
Haier 44 1
Онланта 75 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
Philips 719 1
ESET 989 1
AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
Vivo 125 1
Fortnite 47 1
HP Inc. 2914 1
Huawei 2730 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Facebook 3766 1
Hansa - Ханса 59 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
BMW 250 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Whirlpool 47 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Whirlpool KitchenAid 14 1
Liebherr 34 1
LOT Network 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 15 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 55 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 11 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 3
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 3
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 2
1С-Рарус РестАрт 14 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
LG SmartThinQ 4 1
LG Signature - холодильник - климатический комплекс 7 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 2 1
Electrolux Pure A - очиститель воздуха 1 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 1
Microsoft Azure IP Advantage 2 1
Microsoft Azure Security Center for IoT 1 1
Microsoft Azure IoT Hub 8 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Epic Games Unreal Engine 177 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 1
Microsoft Azure 1171 1
Чехонин Антон 60 1
Востриков Юрий 19 1
Акименко Екатерина 1 1
Фрейдин Дмитрий 1 1
Петров Даниил 1 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Scott Travis 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 20
Германия - Федеративная Республика 3643 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 13
Япония 2788 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Европа 3759 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Франция - Французская Республика 2126 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Россия - ПФО - Казань 1518 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Украина 3372 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 28
CNews Analytics 1990 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762263, в очереди разбора - 665952.
Создано именных указателей - 46354.
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