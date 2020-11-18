Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Electrolux
Электролюкс Рус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 108, упоминаний - 224
Electrolux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5677 25
|Ланит - Норбит - Norbit 203 3
|Microsoft Corporation 11095 3
|Xiaomi 904 3
|Ланит ГК 1157 3
|Merlion - Мерлион 275 2
|LG Electronics 1853 1
|Verysell - Верисел 91 1
|InterStep 6 1
|Haier 44 1
|Онланта 75 1
|Ростелеком Связьинвест 697 1
|Philips 719 1
|ESET 989 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
|Vivo 125 1
|Fortnite 47 1
|HP Inc. 2914 1
|Huawei 2730 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Western Digital Corporation - WDC 313 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Facebook 3766 1
|Hansa - Ханса 59 5
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
|BMW 250 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|Whirlpool 47 1
|Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
|Whirlpool KitchenAid 14 1
|Liebherr 34 1
|LOT Network 2 1
|Чехонин Антон 60 1
|Востриков Юрий 19 1
|Акименко Екатерина 1 1
|Фрейдин Дмитрий 1 1
|Петров Даниил 1 1
|Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
|Scott Travis 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 28
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762263, в очереди разбора - 665952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762263, в очереди разбора - 665952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru