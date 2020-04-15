CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru

«Онланта» (входит в группу «Ланит») разместила CRM-систему «Электролюкс рус», разработанную компанией «Норбит» на базе платформы «Битрикс24», в своем облаке OnCloud.ru.

CRM-система контактного центра «Электролюкс рус» является бизнес-критичным звеном в деятельности компании. Разработка обеспечивает взаимосвязь социальных сетей, систем, отвечающих за реализацию маркетинговых программ и сервисный ремонт, сервиса телефонии контактного центра. Кроме того, CRM-система обеспечивает функционал для работы с претензиями клиентов и отслеживания SLA.

Исходя из требований к ИТ-инфраструктуре, предъявляемых ИТ-департаментом «Электролюкс рус», «Онланта» предоставила заказчику размещение CRM-системы в облаке OnCloud.ru по модели IaaS, а также сервис резервного копирования виртуальных машин с возможностью восстановления данных из резервных копий.

Инфраструктурное решение предоставляет заказчику гарантированную сохранность данных и непрерывность системы, а также перевод крупных капитальных затрат на приобретение серверного оборудования в операционные затраты по аренде необходимых вычислительных мощностей в облаке «Онланты». С помощью CRM-системы клиент сможет провести оптимизацию трудозатрат ИТ-специалистов на администрирование и поддержку собственной инфраструктуры. У компании будет возможность быстро увеличить вычислительные ресурсы в сезон пиковых нагрузок и в случае роста объема данных в системе.

Департаментом информационной безопасности «Электролюкс рус» предъявляется ряд требований ко всем сторонним сервисам, в том числе и к размещению систем в облаке. Инфраструктурное решение, предоставленное «Онлантой», соответствует международным стандартам ISO 27001:2013 и ISO 20000 и полностью удовлетворяет требованиям заказчика.

Петров Даниил, менеджер по работе с заказчиками компании «Онланта», отметил: «Как сотрудник, отвечающий за работу с заказчиками, я понимаю, насколько важным элементом в бизнес-процессах компании является CRM и насколько важно обеспечить бесперебойность и корректное функционирование системы. Размещение СRM в облаке обеспечивает сотрудникам контактного центра компании «Электролюкс рус» непрерывность работы в системе и минимизирует риски, связанные с недоступностью инфраструктуры и возможными убытками от простоя».

Дмитрий Фрейдин, ИТ-менеджер компании «Электролюкс рус», сказал: «Для компании «Электролюкс» в России внедрение CRM-системы является стратегическим проектом по улучшению взаимодействия с потребителями. В этом проекте каждый поставщик для нас является стратегическим партнером, и мы рады, что компания «Онланта» входит в их число».