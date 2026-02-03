Разделы

Фрейдин Дмитрий


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Международный FMCG-холдинг в России автоматизировал планирование на базе Optimacros 1
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фрейдин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 123 1
Electrolux AB - Электролюкс Рус 6 1
Ланит - Норбит - Norbit 410 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 23 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 394 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2973 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 642 1
Петров Даниил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
