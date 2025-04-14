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Тест-С.-Петербург



14.04.2025 «АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 1
21.12.2023 Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Тест-С.-Петербург и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - К2 Интеграция - 3 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 26 1
K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
АйТи Бастион - IT Bastion 105 1
АйТи 1377 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1444 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 767 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 853 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 400 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 345 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 281 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 20 1
Федорова Анастасия 10 1
Васильков Дмитрий 6 1
Бочкарев Сергей 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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