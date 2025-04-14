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Тест-С.-Петербург
Тест-С.-Петербург и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - К2 Интеграция - 3 1
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 26 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
|АйТи Бастион - IT Bastion 105 1
|АйТи 1377 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1444 1
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