Роскомнадзор: Компании слишком много знают об интернет-пользователях

Свои правила

В закон «О персональных данных» планируют внести поправки, которые будут регулировать правила сбора персональных данных (ПД) и заключения пользовательских соглашений, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (входит в Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору (РКН) Людмила Куровская. По данным источника издания, ведомство уже разрабатывает законопроект.

Как отметила Куровская в своем выступлении на вебинаре РКН, в российском законодательстве нет четкого определения пользовательского соглашения. Оно может содержать абсолютно разную информацию: от описание функций сервиса, до правила копирования авторских материалов. Как подчеркнула эксперт, пользовательское соглашение «должно быть конкретным и исключать негативные последствия для граждан».

«Например, мы предлагаем запретить внесение в него положений об автоматическом согласии на обработку ПД с момента перехода на сайт», — уточнила Куровская, добавив, что унификация правил должна сократить случаи необоснованного сбора и обработки персональных данных и минимизировать риски их утечки.

Оценка

По словам гендиректора компании «Б-152» Максима Лагутина, сейчас пользовательские соглашения есть только у 10–20% российских сайтов. Как заметил эксперт, они чаще всего регулируют сбор и обработку cookie (это небольшой объем данных, который важен при взаимодействии пользователя с сайтом, он хранится на компьютере пользователя). «Как они могут утечь с сайта, не совсем понятно», — заметил он.

В то же время, отмечает руководитель направления консалтинга компании «К2тех» Анастасия Федорова, компании сами определяют необходимый для них массив пользовательских данных и зачастую он становится избыточным. Например, при доставке товаров необходим адрес, но отчество и дата рождения получателя не важны. Зачастую, как комментирует эксперт, компании делают это не из желания злоупотребить информацией, а перестраховываются или некорректно понимают цели обработки ПД.

Текущая редакция закона «О персональных данных» уже на достаточном уровне регулирует взаимоотношения пользователя с исполнителем, считает преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Олег Блинов. «РКН осталось только начать закон применять», — уверен он.

Как добавляет старший юрист ASB Consulting Group Полина Бадер, сама идея унификации пользовательского соглашения вызывает сомнения, так как этот документ связан с бизнес-моделью работы сайта или платформы, и у каждого она индивидуальна. К тому же, такая практика будет идти вразрез с принципом свободы договора, заметила она.

По мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Вадима Перевалова, если просто запретить собирать статистику о посещении сайтов, то начнутся проблемы с интернет-рекламой.

«Мы рискуем убить таргетинг рекламы, — объяснил он. — Риск утечки будет исключен, но пользователей будут бомбардировать нерелевантной для них рекламой, либо сайты вынуждены будут переходить от рекламной модели финансирования к какой-то другой».

Планы РКН

Ранее РКН уже выступал с инициативой по защите персональной информации. В 2021 г. Ведомство хотело создать агрегатор, который собирал бы все согласия на обработку ПД в личном кабинете пользователя. Но проект так и остался идеей.

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Зато ведомство внедряет другие сервисы — по обнаружению и анализу контента. Например, систему «Мир», которая сортирует контент по внешним признакам — тексты, изображения, видео — начали использовать с 2021 г. В середине февраля 2023 г. Роскомнадзор (точнее все тот же ГРЧЦ) запустил информационную систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Она выявляет нарушения российского законодательства в картинках и видеороликах. Затем в Сеть «выпустили» «Вепря» — эта программа анализирует тексты.