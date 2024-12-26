Метальников Александр
|26.12.2024
|Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
|13.01.2021
|Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 1
Метальников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
|ИТ Энигма ГК - Ovodov CyberSecurity 2 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
|Кокорюкин Василий 4 1
|Путин Владимир 3171 1
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