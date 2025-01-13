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ИТ-решения и технологии 2024, которые будут актуальны и в 2025

Заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец назвал ИТ-решения и технологии, которые активно применяли заказчики в 2024 г. и продолжат применять в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По части ИТ-инфраструктуры в 2024 г. заказчики предъявляли спрос на инфраструктурный консалтинг, экосистемы ПО и ПАКи. Это связано с бурным развитием российских производителей и увеличением количества ИТ-продуктов на рынке. Так, в реестре отечественного ПО на сегодняшний день зарегистрировано уже более 22 тыс. продуктов. Во-первых, из них нужно выбрать подходящие, затем совместить их друг с другом и с уже работающим ПО — это заказчики часто отдавали в руки ИТ-партнеру в этом году и продолжат отдавать в ближайшие несколько лет. Во-вторых, очень сложно комбинировать пять-шесть разрозненных продуктов разного уровня зрелости от разных разработчиков. Поэтому заказчики предъявляли спрос на экосистемы ПО (чтобы использовать пакет продуктов от одного отечественного производителя), а также на ПАКи (чтобы исключить сложности с совместимостью и иметь единое окно техподдержки).

Что касается бизнес-решений: компании в 2024 г. с целью получения реальных эффектов применяли BPMS (системы управления бизнес-процессами), решения по автоматизации ОТиПБ (охраны труда и промышленной безопасности), по электронному документообороту, MES-системы, ERP-системы или СУР (системы управления ресурсами).

В условиях дефицита кадров компании активнее использовали решения и технологии с ИИ (искусственным интеллектом): цифровые двойники, СППР (системы поддержки принятия решений), системы видеонаблюдения с элементами ИИ, IoT (интернет вещей), предиктивную аналитику, Big Data и другие. При этом, по данным опроса, который провела команда нашего бизнес-юнита «К2 НейроТех», лишь 34% компаний активно внедряют ИИ либо уже используют его для решения бизнес-задач. 18% — планируют стартовать внедрение в течение года, 28% — в течение трех лет. Поэтому использование ИИ на российском рынке будет только идти в гору в ближайшие несколько лет.

Для улучшения производительности и управляемости бизнеса компании запускали проекты с Big Data, применяли, например, BI-системы, КХД (корпоративные хранилища данных), системы MDM (управления мастер-данными), DG (Data Governance), DQ (Data Quality). По данным совместного исследования К2Тех и Arenadata, от применения Big Data 40% промышленных заказчиков ожидают увеличения прибыли, 30% — снижения издержек, 28% — информации для принятия обоснованных управленческих решений. Похожие мотиваторы использования Big Data характерны не только для промышленности, но и для финсектора, ритейла и других отраслей.

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Востребованы у заказчиков были также облачные технологии. Много запросов было на локализацию — наша команда в 2024 г. выполнила несколько десятков проектов по переводу команд на российскую облачную платформу. В основном это были компании ритейла и финсектора, заметен также рост спроса на частные облака со стороны промышленности.

Кроме того, актуальны в 2024 г. были решения по защите данных и информационной безопасности. Согласно исследованию нашего бизнес-юнита «К2 Кибербезопасность», в этом году 91% компаний осознанно подходили к ИБ-защите. Заказчики смотрели и смотрят в сторону более комплексного решения против угроз — SOC (Центра мониторинга кибербезопасности), в который входят и технологический стек, и команда специалистов, и налаженные процессы для управления ИБ.

Перечисленные технологии и решения останутся актуальными и в 2025 г. Сохранится высокий спрос на комплексную сервисную поддержку железа и ПО, на экосистемы решений, на специализированное отраслевое ПО для прикладных задач, а также на информационную безопасность.

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