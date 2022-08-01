В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования

Система мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM получила новый пакет экспертизы. Он позволяет выявить еще десять признаков активности злоумышленников с большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directory с использованием техник DCShadow и DCSync, применение злоумышленниками утилиты Bloodhound для проведения разведки в домене и сбора доменных записей пользователей, попытки эксплуатации уязвимостей из базы CVE и другие опасные действия.

Добавленный пакет экспертизы содержит правила корреляции, основанные на анализе сетевого трафика с помощью PT Network Attack Discovery, а также на сборе информации об ИТ-активах в MaxPatrol VM. Вместе продукты дают более полную картину ИТ-инфраструктуры, а возможность обогащения инцидентов контекстом из других систем позволяет повысить точность и скорость детектирования атак внутри защищаемого периметра.

«Новые правила обнаружения угроз в MaxPatrol SIEM помогут обнаруживать актуальные сценарии атак внутри периметра и останавливать злоумышленников до наступления неприемлемых для бизнеса событий. Кроме того, с новым пакетом экспертизы пользователи получают плотную интеграцию MaxPatrol SIEM с системой поведенческого анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и решением для управления уязвимостями MaxPatrol VM. Это упростит работу по выявлению аномалий в инфраструктуре, специалисты смогут использовать связку продуктов Positive Technologies эффективнее, чем прежде. Например, теперь можно видеть в интерфейсе MaxPatrol SIEM все необходимые для расследования инцидентов данные, а не искать их самостоятельно на таймлайне, можно переходить по связанным ссылкам в релевантные карточки событий в других продуктах», — отметил Данил Спиридонов, специалист отдела разработки базы знаний, Positive Technologies.

Добавленные правила помогут специалистам по ИБ проводить более детальное расследование инцидентов. C помощью анализа журналов серверов и сигнатур, то есть с помощью данных, полученных из PT NAD, MaxPatrol SIEM выявляет: атаки с применением техник DCShadow и DCSync. Их успешная реализация позволит злоумышленникам получить учетные записи пользователей доменов; передачу зоны DNS c DNS-сервера. При помощи дампа зоны DNS злоумышленник может получить дополнительную информацию о структуре атакуемой сети; использование утилиты Bloodhound. MaxPatrol SIEM детектирует запуск этой программы, а PT NAD по анализу сетевого трафика определяет, что утилита начала собирать доменные записи пользователей на скомпрометированном узле; применение злоумышленниками техники Discovery, которое может быть признаком изучения конфигурации сети, учетных записей и др.; попытки эксплуатации уязвимостей CVE-2021-42287 (подмена имени учетной записи пользователя) и CVE-2021-42278 (обман центра выдачи ключей) в службе каталогов Active Directory, которые позволяют злоумышленникам перехватывать контроль над доменами Windows; подозрительную сетевую активность, исходящую от одного узла ко многим узлам, что может говорить о сканировании сети и перемещении злоумышленника внутри периметра; аномальную сетевую активность нескольких зараженных узлов, направленную к одному конкретному узлу, который может находиться вне периметра организации; применение хакерских утилит, в том числе для туннелирования трафика (они используются злоумышленниками для обхода средств защиты и передачи трафика вредоносных программ); срабатывания индикаторов компрометации (IoC), составленных экспертным центром безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) на основе непрерывного мониторинга актуальных киберугроз, расследований сложных инцидентов ИБ в компаниях разного профиля, а также на основе анализа техник и инструментов APT -группировок. Это позволит пользователям MaxPatrol SIEM среагировать на аномальную активность (система покажет, с какого узла в сети развивается атака, какой узел был скомпрометирован) и вовремя предотвратить развитие атаки внутри сети.

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Компании, использующие помимо MaxPatrol SIEM и PT NAD систему управления уязвимостями MaxPatrol VM, смогут выявлять случаи, когда атакующие эксплуатируют уязвимости с присвоенными идентификаторами CVE. MaxPatrol VM сканирует активы на предмет уязвимостей, MaxPatrol SIEM составляет таблицу с перечнем узлов и свойственных им уязвимостей, известных на текущий момент и занесенных в базу CVE, а PT NAD, в свою очередь, выявляет в сетевом трафике попытки эксплуатации той или иной уязвимости на конкретном узле. Это позволит автоматизировать задачи аналитиков SOC по работе с оповещениями об угрозах из PT NAD и с потенциальными случаями эксплуатации уязвимостей, а также исключить ложные срабатывания от сканирующих интернет ботов.

Чтобы начать использовать новый пакет экспертизы, нужно обновить MaxPatrol SIEM до версии 7.0 и установить правила из этого пакета. Перекрестные ссылки в продуктах появятся автоматически при обновлении базы знаний PT Knowledge Base, которая входит в состав MaxPatrol SIEM.