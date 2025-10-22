Разделы

DCSync


СОБЫТИЯ

22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 1
01.08.2022 В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

DCSync и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25167 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1457 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13478 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5280 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 908 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 72 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2549 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 642 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2342 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3579 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2917 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 962 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 175 1
DCShadow - вид атак на Active Directory 4 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2340 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 40 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 376 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 372 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 460 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 164 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 73 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2602 1
Printer Bug - уязвимость 1 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1412 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9895 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2228 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1299 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 167 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 135 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1489 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5075 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 418 1
Microsoft Windows 16209 1
Bash-скрипт 72 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1774 1
Спиридонов Данил 1 1
Италия - Рим 206 1
Айсберг - Eisberg 188 1
