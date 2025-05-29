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Рельеф-центр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 10 118 012 665 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% 1
|18.02.2010
|«Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite 2
Рельеф-центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3015 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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