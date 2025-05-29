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Рындин Максим
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% 1
Рындин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 52 1
|Orion soft - Орион софт - 146 1
|К2Тех 175 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 190 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 110 1
|Зинкевич Сергей 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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