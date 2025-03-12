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СГМК Сибирская горно-металлургическая компания

СГМК - Сибирская горно-металлургическая компания

СГМК, основанная в 2006 году, предприятие горно-металлургической отрасли Кузбасса. Компания поставляет металлолом на предприятия Сибири и Урала, добывает доломит, производит щебень, осуществляет добычу марганцевой руды.

 


12.03.2025 СГМК начала переход на КЭДО VK Tech 1
06.07.2012 «Билайн Бизнес» реализовал для СГМК и ее партнеров интегрированное М2М-решение по мониторингу транспорта 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

СГМК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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