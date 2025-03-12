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СГМК Сибирская горно-металлургическая компания
СГМК, основанная в 2006 году, предприятие горно-металлургической отрасли Кузбасса. Компания поставляет металлолом на предприятия Сибири и Урала, добывает доломит, производит щебень, осуществляет добычу марганцевой руды.
|12.03.2025
|СГМК начала переход на КЭДО VK Tech 1
|06.07.2012
|«Билайн Бизнес» реализовал для СГМК и ее партнеров интегрированное М2М-решение по мониторингу транспорта 3
СГМК и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
|M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
|Патока Андрей 109 1
|Порядин Виктор 1 1
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