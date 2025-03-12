СГМК начала переход на КЭДО VK Tech

Сибирская горно-металлургическая компания внедряет облачную версию КЭДО VK HR Tek российского вендора корпоративного ПО VK Tech. 50% сотрудников уже работают с документами в цифровом формате, до конца первого полугодия 2025 г. планируется подключить весь персонал.

В штате СГМК 6 тыс. сотрудников, среди которых 80% — рабочие, 20% — офисный персонал. Филиалы организации расположены по всей России.

До перехода на VK HR Tek в СГМК использовался смешанный формат работы с документами: часть предприятий применяла бумажный документооборот, а управляющая компания работала в другой системе КЭДО. Однако СГМК приняла решение о переходе на VK HR Tek, выбрав облачное решение с мобильным доступом.

Решающими факторами при выборе платформы стали развитая функциональность, наличие мобильного приложения, гибкость настройки процессов и скорость внедрения. Сейчас в СГМК оцифрованы процессы отпусков, командировок, перевода сотрудников, совмещения и оформления кадровых документов. В дальнейшем планируется расширение функциональности, включая цифровизацию системы мотивации.

«Цифровизация кадрового документооборота — важный этап трансформации компании. Мы выбирали решение, которое не только соответствует текущим требованиям, но и позволяет развивать HR-процессы в будущем. Облачный КЭДО дает возможность гибко масштабировать систему и повышать эффективность работы кадровых служб. Кроме того, в решении VK HR Tek нас особенно привлекло удобство модуля приема на работу и автоматизированного согласования, а также интуитивно понятный интерфейс», — сказал заместитель генерального директора по работе с персоналом СГМК Александр Хаметзянов.

«Компании с распределенной структурой особенно заинтересованы в КЭДО, который может охватить тысячи сотрудников в разных регионах. Мы делаем всё, чтобы клиенты могли оперативно перейти на VK HR Tek и сразу ощутить преимущества электронного документооборота. Наше решение максимально понятно даже для сотрудников без опыта работы с цифровыми системами. Это позволяет линейному персоналу легко адаптироваться к новым процессам и быстро включаться в работу», — отметил руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.