Huawei пожертвовала производством своих прорывных смартфонов Mate 60 ради выпуска чипов с ИИ

Huawei отдает приоритет производству чипов для ИИ и замедляет производство своих премиальных смартфонов Mate 60 с 7-нанометровый чипом, выпуск которых в августе 2023 г. произвел сенсацию и вызвал у министра торговли США «глубокую тревогу».



Huawei определил приоритеты

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) Huawei вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных смартфонов Mate 60, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуаций.

Глобальная гонка за функциональность искусственного интеллекта на фоне китайско-американского технологического противостояния привела к росту спроса китайских клиентов на отечественные альтернативы.

По словам собеседников издания, компания Huawei отдала приоритет производству чипов для ИИ Ascend перед чипами для смартфонов Kirin.

Фото: Омида Армина на Unsplash Huawei вынужден замедлить производство смартфонов из-за спроса на чипы для ИИ

Источники, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку они не были уполномочены общаться со СМИ, выразили надежду, что такое производственное соглашение не будет долгосрочным.

Война чипов

Huawei годами заказывала выпуск своих чипов тайваньской TSMC (мировой лидер в этой сфере с долей более 50%), но по воле властей США лишилась этой возможности в мае 2020 г. Экс-президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал торговую войну с КНР и приступил буквально к уничтожению Huawei.

Huawei была включена в «черный список» Министерства торговли США еще в 2019 г., в результате чего практически полностью утратила возможность вести дела с американским бизнесом.

В октябре 2023 г. США досрочно приняли новый пакет ограничений в отношении компьютерных чипов, используемых для моделей искусственного интеллекта, рынок которых на 90% контролировался американским гигантом Nvidia. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у Министерства торговли США, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Эти ограничения подтолкнули китайских клиентов к отечественным альтернативам. Ascend 910B считается наиболее конкурентоспособным AI-чипом, доступным в Китае.

Местные власти поддержали общественный и частный спрос на серию Ascend от Huawei, согласно двум источникам Reuters и публичным тендерам.

Технологический прорыв Mate 60 отложили в сторону

Компания Huawei не заостряла внимание к своим возможностям и амбициям в области производства чипов и предоставляла мало публичной информации о своем прогрессе и о том, что ей удалось наладить производство передовых чипов, пишет агентство.

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Ее достижения стали очевидными после того, как она удивила наблюдателей запуском серии Mate 60 во время визита министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) в Китай в конце августа 2023 г. Это тот самый смартфон, развитием производства которых теперь пожертвовали ради чипов Ascend.

7-нанометровый чип, несмотря на все ограничения, введенные союзниками США, Huawei выпустила вместе со своим партнером по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Когда Джину Раймондо спросили, как министерство торговли (BIS) отреагирует на этот прорыв китайских производителей, она заявила, что это событие «вызывает глубокую тревогу» и США предпримут «самые решительные» действия для защиты своей национальной безопасности.