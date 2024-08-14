Плоды замедления. Россияне массово скачивают на жесткие диски видео из YouTube, пока можно. Это разоряет провайдеров

На фоне замедления YouTube россияне начали скачивать ролики на свои устройства, чтобы при просмотре не зависеть от ограничений скорости. Это резко увеличило нагрузку на сети, а провайдерам это грозит значительным увеличением расходов на покупку трафика у магистральных операторов. Сложнее всех небольшим провайдерам – они уже теряют абонентов и, следовательно, деньги.

Русь на выдумки хитра

Россияне придумали новый способ обхода замедления YouTube, которое началось в середине лета 2024 г. Власти озвучивают две причины происходящего – это или некая деградация кеширующих серверов Google, или реакция России на блокировку ряда отечественных каналов на YouTube. Единой причины на 14 августа 2024 г. не существовало.

Как пишет Forbes, россияне стали массово скачивать ролики с YouTube, чтобы потом смотреть их в любое время и не зависеть ни от решений властей, ни от доступа к интернету. К моменту выхода материала YouTube не позволял скачивать ролики бесплатно – это платная опция, но в Рунете существует множество сервисов, которые позволяют выкачивать терабайты видео за 0 рублей. А также есть и отдельные программы как для ПК, так и для мобильных устройств – они работают всегда, даже если тот или иной интернет-сервис недоступен.

natanaelginting / FreePik Трудно отрицать очевидное - YouTube очень нужен россиянам

По словам собеседников издания, многие пользователи скачивают ролики, используя специализированные технические средства, которые позволяют пользоваться интернетом без навязанных ограничений. Из-за этого объем проходящего через каналы провайдера трафика резко возрастает, что создает большие проблемы для этих провайдеров.

Как разорить оператора связи

Массовое скачивание роликов уже привело к скачку общего объема трафика в сетях операторов на 5-10%, пишет Forbes. У региональных операторов он вырос и вовсе на 20%, и это настоящая проблема как для небольших провайдеров, так и для крупных.

Выражается она в дополнительных затратах на приобретение трафика у магистральных операторов, потому что «отечественные замены YouTube не имеют достаточно кеширующих серверов, особенно в регионах», пишет издание. Это большая статья расходов и большой удар по региональным провайдерам – CNews писал, что из-за замедления YouTube они стали массово терять абонентов и деньги, которые они платят. Клиенты стали чаще пользоваться мобильным интернетом – при таком способе выхода в Сеть YouTube пока что работает относительно быстро.

Опрошенные Forbes эксперты отметили также, что «десятки миллионов людей периодически пробуют получить доступ к сервису в обычном режиме, надеясь, что «замедления», наконец, прекратили» по их словам, это «создает основания для роста трафика».

Президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Гриценко сообщил Forbes, что в сетях региональных операторов рост трафика всего за неделю составил 10-20%. «Если говорить точнее, то, в целом, уровень трафика сохранился, но раньше его часть проходила через кеш-сервера и была во внутренней сети оператора. Теперь абоненты уходят искать информацию на внешние каналы связи, увеличивая закупаемый трафик», – сказал он.

В «Ростелесеть» входят более 200 региональных провайдеров. Как сообщал CNews, ранее в августе 2024 г. Ассоциация направила властям письмо с уведомлением о массовом бегстве абонентов из-за проблем с доступом к YouTube.

Согласно статистике «ТМТ Консалтинг», в I квартале 2024 г. в топ-5 крупнейших провайдеров входили «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру»), «Вымпелком» (бренд «Билайн) и «ТрансТелеКом». На них приходится 71% рынка, региональные провайдеры делят оставшиеся 29%.

Где альтернатива, Лебовски?

Россияне стали чаще искать нужные им видеоролики на альтернативных площадках, чаще всего российских, потому что иностранные аналоги YouTube вполне могут быть навечно заблокированы в России. Например, в стране с 2017 г. по этой причине не работает французский видеохостинг Dailymotion – один из крупнейших в мире.

CNews писал, что «Яндекс» упростил россиянам процесс поиска видео на альтернативных площадках. В «Поиске» и «Браузере» теперь есть опция – если ролик грузится медленно, алгоритмы «Яндекса» найдут его на сторонних серверах.

Но такие блуждания по сервисам тоже ничего хорошего не сулят небольшим провайдерам. «Абоненты начинают больше искать нужную им информацию на альтернативных YouTube платформах, – сказал Forbes Олег Гриценко. – Однако наблюдается недостаток кеширующих серверов у отечественных видеоплатформ. Они поставили кеш-сервера у федеральных операторов, а у региональных провайдеров кеш-серверов установлено существенно меньше».

Он добавил, что «операторы готовы к подобным скачкам с технической точки зрения», но при этом у них растут расходы на трафик. «Хотя пока рано судить в какие суммы они выльются» – подытожил Гриценко.

Выводы делать рано

Истинные последствия массового скачивания россиянами роликов с YouTube из-за его замедления будут понятны не ранее чем через полгода, заявил источник Forbes в одном из крупных операторов связи. По его словам, при сохранении или изменении ситуации с замедлением YouTube на него будет приходиться, по самым пессимистичным подсчетам, максимум 10% общего трафика в сетях операторов, и то это будут пользователи, использующие специальные технические средства упрощения доступа в интернет. Он добавил, что это «приведет к общему падению трафика в сетях операторов на 15-20%».

Собеседник издания делал акцент на том, что очень многое сейчас зависит от альтернативных видеосервисов. «Если будет достойная замена YouTube, то трафик просто перераспределиться в ее пользу и месяцев через шесть про американский видеосервис забудут. Если достойной альтернативы не будет, нужно будет смотреть на трафик: он либо упадет, либо, действительно, перераспределиться через *** (средства упрощения доступа в интернет – прим. CNews). Будет ли замещен чем-нибудь трафик YouTube, чем, как и когда, сейчас предсказать невозможно», – сказал он.