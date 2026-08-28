Опрос АЦ РИР: Более половины блогеров начали осваивать новые площадки в 2026 году

63% блогеров начали размещать контент на новых для себя платформах в 2026 г., а 64% продолжат расширять присутствие в 2027 г. Такие результаты получил Аналитический центр Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) в ходе онлайн-опроса 400 российских блогеров. Об этом CNews сообщили представители АЦ РИР.

Диверсификация присутствия на разных площадках стала одним из главных трендов 2026 г. — 80% авторов ведут блог минимум на двух. Наиболее распространенной платформой остается Telegram, который используют 69%. Далее следуют «ВКонтакте» (48%), YouTube (31%), Instagram* (27%) и «Макс» (21%).

К середине 2026 г. чаще всего осваивали платформы Telegram и «Макс» (по 18%), «ВКонтакте» (13%) и Rutube (8%). По мнению опрошенных авторов в 2027 г. наиболее популярными новыми площадками для выхода станут «Макс» (26%), «Яндекс Ритм» (22%) и Rutube (17%).

Мультиплатформенность меняет и подход авторов к заработку. Сегодня 70% опрошенных блогеров получают доход сразу из нескольких источников монетизации. Рекламные интеграции остаются основой монетизации, 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров или услуг, 24% получают донаты, а 18% — доход от платных подписок.

Основные ожидания роста монетизации блогеры связывают с мессенджером «Макс»: 17% считает, что он станет для них основным каналом в 2027 г. Рост доходов от рекламной монетизации в «Максе» отмечают 61% опрошенных, в Telegram** — 49%, а в «Ритме» — 47%.

При этом 43% блогеров сталкиваются со сложностями при поиске рекламодателей, заинтересованных именно в их аудитории, а 28% — со сложностью одновременного управления монетизацией на нескольких платформах. На этом фоне 89% блогеров отмечают потребность в едином инструменте для управления размещениями и доходами со всех площадок.

Создатели контента отмечают, что трансформация рынка отражается и на запросах рекламодателей. Так, 81% из них считает, что нишевые каналы и авторы становятся более востребованными.

«Рост интереса к нишевым авторам — закономерный этап развития инфлюенс-маркетинга. Рекламодатели все чаще смотрят не только на размер аудитории, но и на ее качество и соответствие задачам бренда. Узкая специализация канала или блога позволяет точнее работать с конкретными аудиториями, а высокая вовлеченность и доверие подписчиков делают таких авторов значимой частью рекламного инвентаря. На фоне диверсификации площадок этот сегмент может становиться еще более востребованным», — руководитель Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) Николай Васильев.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации

**При условии, что размещение рекламы в Telegram останется разрешённым законодательством России в 2027 г.



