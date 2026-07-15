Facebook* с помощью ИИ выявляет и увольняет сотрудников с проблемами со здоровьем

Сотрудники ИТ-гиганта Meta* в США обратились в суд. Они обвиняют работодателя в том, что его ИИ-система в рамках недавнего крупного сокращения штатов составляла дискриминационные списки на увольнение, выбирая тех, кто имеет какие-либо проблемы со здоровьем.



Иск сотрудников

Сотрудники Meta Platforms** подали в федеральный суд Окленда (штат Калифорния, США) иск, обвинив технологического гиганта в использовании ИИ-ассистентов для оценки и ранжирования сотрудников в дискриминационном списке на увольнение, пишет Reuters.

Истцы, а это 26 человек, представляющих шесть штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также округ Колумбия, утверждают, что увольнения непропорционально сильно затронули людей, пропускающих работу по больничным из-за проблем со здоровьем или для ухода за членами семьи.

Компания нарушила федеральные законы, запрещающие дискриминацию или преследование работников с ограниченными возможностями, находящихся в медицинском отпуске или беременных, говорится в обвинительном заявлении. Авторы указали также, что Meta* не провела тестирование своих ИИ-систем на предмет предвзятости, нарушив законы Калифорнии и Нью-Йорка.

Tim van der Kuip / unsplash.com Сотрудники американской корпорации утверждают, что ИИ-системы работодателя дискриминировали их по принципу состояния здоровья

Представитель Meta* заявил, что эти утверждения необоснованны, а «решения по управлению персоналом и организационные решения принимались и принимаются людьми, а не искусственным интеллектом».

Масштабные увольнения в ИТ-гиганте

Податели иска получили от работодателя уведомление о том, что их рабочие места будут сокращены начиная с 22 июля. Они добиваются решения суда, запрещающего увольнять их, пока их претензии рассматриваются в арбитраже.

В мае 2026 г. компания Meta* уволила 10% своего персонала (почти 8 тыс. человек). Сокращение штата было заявлено как реорганизация в рамках увеличения инвестиций в ИИ, который ставится во главу угла как в продуктах компании, так и во внутренних процессах.

В августе 2025 г. во внутренней служебной записке генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил о планах по созданию «суперинтеллекта» в Metа* и об изменениях в структуре Superintelligence Labs (MSL). Двумя месяцами ранее он заявлял, что планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную ИТ-инфраструктуру для развития искусственного интеллекта.

Слежка за сотрудниками

Подавшие на Meta* иск сотрудники утверждают, что для отбора кандидатов на увольнение использовался ряд внутренних систем с поддержкой ИИ, в том числе языковой помощник Metamate, обученный на данных из переписки и документов работников; а также показатели производительности, рассчитанные на основе анализа нажатий клавиш на рабочих компьютерах, содержимого экранов, электронной почты и истории браузера.

В июне 2026 г. CNews писал о том, что Meta* приостановила работу программы под названием Model Capability Initiative (MCI), которая отслеживает каждое движение — нажатия клавиш, щелчки мыши — и контент, отображаемый на экранах компьютеров, и использует эти данные для обучения моделей искусственного интеллекта. Корпорации пришлось уступить требованию более 1,6 тыс. инженеров, подписавших петицию против MCI, работа которой вызвала у них серьезные опасения по поводу «конфиденциальности, согласия и доверия на рабочем месте».

*Meta Platforms* Inc. признана экстремистской организацией на территории России

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими