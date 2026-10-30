Цифровая подмена: фейковые ролики с образом Татьяны Черниговской под прицелом СПбГУ

Распространение недостоверной информации, сгенерированной с помощью технологий искусственного интеллекта, привело к росту числа правонарушений в цифровой среде. Одной из главных целей злоумышленников стали имя и высокий научный авторитет директора Института когнитивных исследований СПбГУ академика РАО Татьяны Владимировны Черниговской. Ее узнаваемый образ и голос незаконно эксплуатируются мошенниками для ведения аккаунтов, скрытой коммерческой рекламы сомнительных товаров и продажи сторонних онлайн‑курсов, к которым ученый не имеет никакого отношения. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Масштабная просветительская деятельность Татьяны Черниговской, ее лекции о будущем человека в цифровую эпоху и возможностях разума собирают миллионные просмотры в интернете, удерживая внимание самой широкой аудитории. Именно высокая степень общественного доверия и обилие качественных видеоматериалов в открытом доступе сделали ученого СПбГУ мишенью для создателей фальсифицированного контента. Современные нейросети позволяют мошенникам обучаться на оригинальных записях и синтезировать образ, создающий опасную иллюзию подлинного выступления, хотя содержание таких материалов полностью противоречит реальной позиции и научным взглядам Татьяны Владимировны.

Один из подобных случаев стал предметом официального обращения в Виртуальную приемную СПбГУ. Пользователь попросил верифицировать первоисточник видеоролика «Психология людей, которые не пьют алкоголь согласно нейронауке», в котором Татьяна Владимировна якобы дает медицинские объяснения причинам отказа от алкоголя. Экспертная проверка Университета подтвердила: официально опубликованный первоисточник с таким материалом отсутствует, видео создано с использованием синтетических технологий. На публикацию были направлены жалобы в службы поддержки платформ VK, Rutube, YouTube, Meta* (деятельность Meta запрещена на территории России).

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, пользователям следует обращать внимание на технические несовершенства дипфейков, среди которых неестественная мимика, рассинхронизация движений губ со звуком, роботизированные интонации голоса и визуальные дефекты вокруг лица героя. Об опасности цифровых манипуляций сама Татьяна Черниговская неоднократно предупреждала в рамках своих официальных интервью и выступлений. Профессор СПбГУ много раз делилась опасениями о том, что с развитием ИИ человек может оказаться в мире сплошных фейков, где цифровые подделки визуально станут выглядеть убедительнее оригиналов. Согласно позиции ученого, слепое доверие к выдаваемым алгоритмами результатам ведет к опасной утрате человеком собственных креативных навыков. В рамках творческой встречи с универсантами и презентации книги «Мозг и его "Я“» Татьяна Владимировна поделилась, что была крайне удивлена масштабу использования технологий генерации контента для несанкционированного копирования ее личности и обеспокоена репутационным ущербом, который наносят подобные подделки.

Санкт‑Петербургский университет реализует комплекс мер по правовой защите своих сотрудников и обеспечению цифровой безопасности пользователей. Сотрудники Университета ведут планомерную работу по мониторингу интернет‑пространства, самостоятельно выявляют незаконные размещения и направляют требования об удалении фальшивых видеороликов на различные площадки. К настоящему моменту специалистам СПбГУ удалось успешно добиться удаления сотен мошеннических материалов.

Санкт‑Петербургский государственный университет официально напоминает, что у Татьяны Владимировны Черниговской нет и никогда не было личных страниц или блогов в социальных сетях. Любые профили, ведущие переписку, предлагающие платные услуги или распространяющие советы от ее имени, являются фальшивыми. Достоверные данные о профессиональной деятельности профессора, анонсы выступлений и подлинные лекции размещаются исключительно на официальном сайте СПбГУ, сайте Института когнитивных исследований СПбГУ и на верифицированных информационных ресурсах Университета.

*Компания Meta — признана экстремистской и запрещена на территории России

