Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Это создатель российской соцсети «Вконтакте» и международного мессенджера Telegram. За день до этого его планировали объявить в глобальный розыск за содействие терроризму.

Экстремист и террорист

Создатель любимого россиянами мессенджера Telegram Павел Дуров** попал в перечень экстремистов и террористов. Его туда внес Росфинмониторинг, о чем есть упоминание на сайте ведомства.

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., г. Ленинград», – отмечено в перечне Росфинмониторинга. Основатель Telegram числится в нем под номером 6895.

Все, кто оказался в этом списке, лишаются права взаимодействовать со СМИ, а также размещать информацию в интернете. Помимо этого, каждому из них запрещено организовывать публичные мероприятия любого рода и принимать участвовать в выборах. Как пишет агентство РИА «Новости», Дуров* теперь не может «пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба».

Искать по всему миру

За день до этого, 29 июля 2026 г. многие СМИ писали, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Иными словами, его обвинили в ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, отмечает Forbes.

Список Росфинмониторинга

Как сообщал CNews, его также намеревались объявить в международный розыск. Как пишет Forbes со ссылкой на Федеральную службу безопасности России (ФСБ), уголовное дело против создателя «Вконтакте» возбудили по причине отказа руководства Telegram удалять «каналы, чаты и боты», которые используются террористическими и экстремистскими организациями, а заодно и украинскими спецслужбами, для подготовки и координации в России «диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».

В ФСБ подчеркнули, что этот отказ привел к «многочисленным человеческим жертвам» и «многомиллиардному материальному ущербу».

Тучи сгущаются над россиянами

Напомним также, что Дуров* является создателем российской социальной сети «Вконтакте». К моменту выхода материала не было информации, как появление его в списке экстремистов и террористов отразится на десятках миллионах россиян, ежедневно пользующихся Telegram и «Вконтакте».

Фото со страницы Павла Дурова* / «Вконтакте» Павел Дуров* пока не прокомментировал свой новый статус

Опрошенные РБК эксперты полагали, что предъявленное Дурову* обвинение не распространяется на сам Telegram или пользователей этого мессенджера. В частности, на это указывал ведущий юрист практики «цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов – по его словам, в соответствии с действующим российским законодательством «прямой связи между уголовным делом против основателя платформы и статусом самой платформы нет».

Однако это мнение было высказано 29 июля 2026 г. На тот момент Дуров* еще не был внесен с список экстремистов и террористов.

Напомним, Telegram почти полностью замедлен в России в февраля 2026 г. но при этом официально пока не заблокирован. Но весной 2022 г. в список террористов и экстремистов была внесена компания Meta***, владелец соцсетей Facebook** и Instagram** – сразу после этого оба эти сервиса были заблокированы и запрещены к использованию на всей территории России.

В то же время мессенджер WhatsApp**, который тоже подконтролен Meta**, к концу июля 2026 г. в перечне заблокированных и запрещенных в России не числился. Другое дело, что еще в декабре 2025 г. его замедлили на 80% (по данным РБК), а в феврале 2026 г. он пропал из DNS-серверов Роскомнадзора.

* Павел Дуров* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** WhatsApp** принадлежит корпорации Meta**. Meta** (в прошлом Facebook***) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram*** заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими * Дуров Павел Валерьевич входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими