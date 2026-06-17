Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Контент Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет
|

Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией

Созданные французским стартапом Mistral AI модели искусственного интеллекта, а также другие европейские ИТ-разработки генеративных нейронных сетей с открытым исходным кодом плохо справляются с фильтрацией дезинформации. К такому выводу пришли специалисты Института эстонского языка в июне 2026 г., проанализировавшие работу 60 разных ИТ-систем, включая Claude от Anthropic, GPT, Grok и другие с точки зрения их эффективности в удалении недостоверной информации.

Неэффективная работа

Ведущие европейская модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) оказались неспособны отфильтровывать дезинформацию и пропаганду, пишет Financial Times.

ИИ-модели, разработанные французским стартапом Mistral AI, а также другие европейские генеративные ИИ с открытым исходным кодом демонстрируют низкую эффективность в фильтрации дезинформации. К такому выводу в июне 2026 г. пришли специалисты Института эстонского языка, которые провели анализ работы 60 различных ИТ-систем, включая Claude от Anthropic, GPT, Grok и другие ИИ-модели. Исследование оценивало их способность выявлять и удалять недостоверную информацию.

Открытая генеративная модель — это нейронная сеть, обученная на больших массивах данных, архитектура и весовые коэффициенты которой находятся в открытом доступе. Любой пользователь может скачать, модифицировать и запустить такую модель на собственных серверах или компьютерах. Это обеспечивает полный контроль над ИТ-системой, высокую степень конфиденциальности, возможность работы в автономном режиме (без подключения к интернету) и отсутствие необходимости оплаты за использование.

solen-feyissa-norcov89xm0-unsplash_1.jpg

Unsplash - Solen Feyissa
Провал для европейский властей, генеративный ИИ не может бороться с дезинформацией

Специалисты протестировали различные ИИ-модели, задав им 75 вопросов на трех языках — английском, русском и эстонском. Цель исследования заключалась в оценке способности нейронных сетей выявлять предвзятость, манипулятивные утверждения, пропаганду и другие формы дезинформации. Согласно полученным результатам, наиболее продвинутая модель Mistral AI заняла лишь 47 место из 60. При этом все четыре ИИ-модели Mistral AI продемонстрировали эффективность ниже 40% в выявлении злонамеренной дезинформации.

Основанная в 2023 г. Mistral считается одним из самых многообещающих европейских игроков на ИИ-рынке, где доминируют американские и китайские ИТ-компании. Ее возглавляют три бывших ИТ-специалиста из Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) и Google, в сентябре 2025 г. Mistral привлекла 1,3 млрд евро от нидерландского производителя оборудования для микросхем ASML.

Результаты коммерческих ИИ-моделей

Лучшие результаты в выявлении дезинформации продемонстрировали различные версии ИИ-модели Claude, включая лидера рейтинга — Claude Fable 5, а также нейронные сети компаний Nvidia, Alibaba и OpenAI.

По оценке эстонских экспертов, полученные результаты свидетельствуют о более высокой ИТ-уязвимости открытых ИИ-моделей по сравнению с коммерческими. При этом многие правительственные и силовые структуры не могут использовать коммерческие ИИ-модели из-за рисков утечки конфиденциальной информации.

Официальный ответ

Представители компании Mistral AI 17 июня 2026 г. прокомментировали результаты исследования в беседе с Financial Times. В заявлении подчеркивается, что Mistral AI серьезно относится к борьбе с дезинформацией и постоянно совершенствует ИТ-инструменты ее выявления и предотвращения.

Кроме того, компания-разработчик планирует инвестировать 4 млрд евро в строительство центров обработки данных (ЦОД) на базе оборудования Nvidia во Франции и Швеции.

Электронные ограничения

Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta), писал CNews.

Эстонские государственные учреждения с 31 августа 2026 г. начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене .ru будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила 16 июня Лииса Пакоста.

Причиной такого решения стал значительный рост количества писем, содержащих реальные киберугрозы, которые поступают с российских серверов с 2022 г.

«Адреса электронной почты с доменом .ru представляют повышенный киберриск. Существует серьезная опасность, что с их помощью пытаются взломать личные базы данных граждан Эстонии», — пояснила Пакоста.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Она также отметила, что Департамент государственной информационной системы Эстонии неоднократно предупреждал: письма, приходящие с российских серверов, часто используются в фишинговых кибератаках и для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО).

По словам министра, механизм карантина уже функционирует в государственных учреждениях и применяется к подозрительным письмам по иным признакам. Теперь к этим признакам добавится происхождение сообщений с российских серверов.

«Письма с адресов доменной зоны .ru с осени 2026 г. больше не будут поступать напрямую в почтовые ящики эстонских государственных служащих. Они будут автоматически направляться в карантин, откуда каждый чиновник сможет открыть их в соответствии с внутренними правилами своего учреждения», — разъяснила Пакоста.

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»
Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» Цифровизация

Лииса Пакоста добавила, что обработка таких писем потребует больше времени по сравнению с сообщениями, поступающими с более безопасных серверов.

*Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще