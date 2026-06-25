ИТ-гигант из-за протестов остановил слежку за сотрудниками, фиксировавшую каждое нажатие клавиши и щелчок мыши

Более полутора тысяч ИТ-шников, работающих на технологического гиганта Meta*, подписали петицию против внедренного работодателем ПО для слежки за каждым их движением. Руководству компании пришлось приостановить работу системы, которая по их словам, собирает данные для обучения ИИ, а не для контроля за сотрудниками.



Слежка приостановлена

Компания Meta* приостановила работу программы под названием Model Capability Initiative (MCI), отслеживающей активность сотрудников при работе за компьютером, из-за протеста со стороны персонала, пишет The Guardian.

Корпорации пришлось уступить требованию более 1,6 тыс. инженеров, подписавших петицию против MCI. «Сбор и повторное использование данных такого рода вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности, согласия и доверия на рабочем месте», — указано в петиции.

Руководство технологического гиганта не видит оснований для таких опасений. «Мы приостанавливаем ее работу на время проведения расследования», — заявили представители компании.

Какие данные собирает система

MCI отслеживает каждое движение — нажатия клавиш, щелчки мыши — и контент, отображаемый на экранах компьютеров, для сбора данных, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта.

Tim van der Kuip / unsplash.com MCI отслеживает каждое нажатие на клавиши или щелчок мыши, а также делает периодически снимки содержимого экранов рабочих компьютеров

На внутреннем совещании компании ее основатель и генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), как выяснило издание, объяснил необходимость обучать ИИ именно на данных своих подчиненных тем, что они «лучшие».

«Средний уровень интеллекта сотрудников этой компании значительно выше, чем средний уровень интеллекта людей, которым можно поручить выполнение задач», — сказал Цукерберг и добавил, что навыки инженеров Meta* значительно улучшат возможности ИИ-модели в области программирования.

О внедрении MCI в апреле 2026 г. сообщало агентство Reuters. Согласно одной из служебных записок, опубликованной тогда в канале команды SuperIntelligence Labs, функционал MCI распространится на все приложения и веб-сайты, связанные с работой, а также будет периодически делать снимки содержимого экранов рабочих компьютеров.

Представитель компании Meta* Энди Стоун (Andy Stone) заявлял, что данные, собранные с помощью MCI, не будут использоваться для оценки эффективности или каких-либо других целей, кроме обучения моделей, и что приняты меры предосторожности для защиты «конфиденциального контента».

Юристы на стороне протестующих

Технологии регистрации действий сотрудников на компьютерах и создания скриншотов исторически использовались компаниями для выявления некорректных действий сотрудников, заявила Reuters Ифеома Аджунва (Ifeoma Ajunwa), профессор права Йельского университета.

Она назвала внедрение системы регистрации нажатий клавиш новым уровнем сбора данных, подвергающим офисных работников слежке в режиме реального времени, которая ранее применялась только к курьерам и работникам, занятым на временной основе.

Американское федеральное законодательство не содержит ограничений на наблюдение за работниками, по словам Аджунва. В некоторых штатах есть законы, требующие информировать людей о том, что работодатели за ними наблюдают.

В европейских странах законодатели иначе смотрят на этот вопрос, прокомментировал Валерио Де Стефано (Valerio De ⁠Stefano), профессор права Йоркского университета в Торонто (Канада). Например в Италии, использование подобных систем электронного мониторинга запрещено. В Германии суды постановили, что работодатели могут использовать регистрацию нажатий клавиш только в исключительных случаях, например, при подозрении на совершение серьезного уголовного преступления.

Де Стефано считает, что такая практика смещает баланс сил на рабочем месте в пользу работодателя.

*Meta — компания признана экстремистской организацией на территории России