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Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернете

Intel предоставит доступ к технологии производства процессоров Atom компании без сайта в интернете. Его возглавляет деловой партнер гендиректора Intel.

Intel поделится технологиями

Корпорация Intel предоставила доступ к некоторым из своих технологий малоизвестному американскому стартапу. Об этом сообщило Reuters.

Стартап под названием RosaicLabs Inc. зарегистрирован в штате Делавэр (США) совсем недавно – в мае 2026 г., следует из учредительных документов, изученных журналистами. Reuters не удалось найти в Сети официальный веб-сайт или хотя бы страницу в деловой социальной сети LinkedIn новоиспеченной компании. Подобный подход – стремление избегать публичности – характерен для молодых стартапов в сфере полупроводников, действующих в режиме секретности, отмечает агентство.

Intel, мягко говоря, неохотно делится принадлежащей ей интеллектуальной собственностью. Достоверно неизвестно, что сподвигло одного из крупнейших чипмейкеров в мире пойти на такой шаг. Зато известно, что гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) и главу RosaicLabs связывают давние деловые отношения. К Тану и ранее возникали вопросы относительно его деятельности вне Intel, опытного топ-менеджера подозревали в конфликте интересов.

Старый знакомый Лип-Бу Тана

Главой RosaicLabs, по данным Reuters, является Амарджит Гилл (Amarjit Gill), опытный венчурный капиталист, в прошлом принимавший участие в управлении ряда технологических компаний – разработчиков интегральных микросхем.

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Intel
Intel поделится технологиями с RosaicLabs

Так, Гилл оказал Тану помощь в формировании команды Rivos на ранних этапах существования стартапа, который занимается проектированием чипов на архитектуре RISC-V. В октябре 2025 г. корпорация Meta** объявила о намерении приобрести Rivos. Intel тоже претендовала на Rivos, но уступила Meta**, поскольку последняя предложила более выгодные условия. Гендиректор Intel на тот момент председательствовал в совете директоров Rivos.

Тан и Гилл также участвовали в посевных раундах инвестиций в созданную выходцами из Apple компанию Nuvia, которая впоследствии перешла под контроль крупного разработчика мобильных чипов Qualcomm.

По данным Reuters, в команду RosaicLabs входит несколько бывших высокопоставленных сотрудников Rivos. В их числе Амит Парикх (Amit Parikh), экс-финдиректор Rivos. Его подпись имеется в учредительных документах RosaicLabs.

Сведения о процессорах Atom

Источники Reuters утверждают, что RosaicLabs будет передана в пользование технология производства процессоров Intel Atom на базе фирменной архитектуры x86.

Intel выпускает процессоры Atom с 2008 г. Чипы этой линейки отличаются компактными размерами, низким уровнем энергопотребления и тепловыделение, что позволяет применять в производстве мобильных и встраиваемых устройств.

В рамках договоренностей между компаниями Intel планирует передать RosaicLabs RTL-код, описывающий логику работы процессоров Atom. Таким образом последняя получит полный доступ к соответствующему объекту интеллектуальной собственности Intel, что позволит RosaicLabs спроектировать на ее основе кастомный чип.

На каких именно условиях будет осуществлена передача технологии, не сообщается. Парикх и Гилл LinkedIn не ответили на вопросы журналистов в LinkedIn. В Intel отказались от комментариев.

Редкий случай

Готовность Intel поделиться своими наработками со сторонней организацией – большая редкость, а в случае с CPU Atom – возможно, беспрецедентный случай.

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В 1982 г. Intel под давлением IBM, заинтересованной в диверсификации поставок x86-процессоров, предоставила доступ к технологии CPU 80286 компании AMD, которая на сегодняшний день является ее главным конкурентом на рынке процессоров.

В 2003 г. тайваньская VIA обзавелась лицензией Intel на ряд x86-технологий по итогам заключения прямого соглашения между компаниями. Некоторые технологии Intel достались VIA в результате поглощения Cyrix, которая методом реверс-инжиниринга сумела воссоздать и скопировать ранние CPU Intel. Применение этого метода стало поводом для судебного разбирательства Intel и Cyrix. На основе x86-технологий, лицензированных VIA у Intel, до сих пор выпускаются китайские процессоры под брендом Zhaoxin.

* Meta Platforms* признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Дмитрий Степанов

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