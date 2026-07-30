Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернете

Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернетеIntel предоставит доступ к технологии производства процессоров Atom компании без сайта в интернете. Его возглавляет деловой партнер гендиректора Intel.
Intel поделится технологиями
Корпорация Intel предоставила доступ к некоторым из своих технологий малоизвестному американскому стартапу. Об этом сообщило Reuters.
Стартап под названием RosaicLabs Inc. зарегистрирован в штате Делавэр (США) совсем недавно – в мае 2026 г., следует из учредительных документов, изученных журналистами. Reuters не удалось найти в Сети официальный веб-сайт или хотя бы страницу в деловой социальной сети LinkedIn новоиспеченной компании. Подобный подход – стремление избегать публичности – характерен для молодых стартапов в сфере полупроводников, действующих в режиме секретности, отмечает агентство.
Intel, мягко говоря, неохотно делится принадлежащей ей интеллектуальной собственностью. Достоверно неизвестно, что сподвигло одного из крупнейших чипмейкеров в мире пойти на такой шаг. Зато известно, что гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) и главу RosaicLabs связывают давние деловые отношения. К Тану и ранее возникали вопросы относительно его деятельности вне Intel, опытного топ-менеджера подозревали в конфликте интересов.
Старый знакомый Лип-Бу Тана
Главой RosaicLabs, по данным Reuters, является Амарджит Гилл (Amarjit Gill), опытный венчурный капиталист, в прошлом принимавший участие в управлении ряда технологических компаний – разработчиков интегральных микросхем.
Так, Гилл оказал Тану помощь в формировании команды Rivos на ранних этапах существования стартапа, который занимается проектированием чипов на архитектуре RISC-V. В октябре 2025 г. корпорация Meta** объявила о намерении приобрести Rivos. Intel тоже претендовала на Rivos, но уступила Meta**, поскольку последняя предложила более выгодные условия. Гендиректор Intel на тот момент председательствовал в совете директоров Rivos.
Тан и Гилл также участвовали в посевных раундах инвестиций в созданную выходцами из Apple компанию Nuvia, которая впоследствии перешла под контроль крупного разработчика мобильных чипов Qualcomm.
По данным Reuters, в команду RosaicLabs входит несколько бывших высокопоставленных сотрудников Rivos. В их числе Амит Парикх (Amit Parikh), экс-финдиректор Rivos. Его подпись имеется в учредительных документах RosaicLabs.
Сведения о процессорах Atom
Источники Reuters утверждают, что RosaicLabs будет передана в пользование технология производства процессоров Intel Atom на базе фирменной архитектуры x86.
Intel выпускает процессоры Atom с 2008 г. Чипы этой линейки отличаются компактными размерами, низким уровнем энергопотребления и тепловыделение, что позволяет применять в производстве мобильных и встраиваемых устройств.
В рамках договоренностей между компаниями Intel планирует передать RosaicLabs RTL-код, описывающий логику работы процессоров Atom. Таким образом последняя получит полный доступ к соответствующему объекту интеллектуальной собственности Intel, что позволит RosaicLabs спроектировать на ее основе кастомный чип.
На каких именно условиях будет осуществлена передача технологии, не сообщается. Парикх и Гилл LinkedIn не ответили на вопросы журналистов в LinkedIn. В Intel отказались от комментариев.
Редкий случай
Готовность Intel поделиться своими наработками со сторонней организацией – большая редкость, а в случае с CPU Atom – возможно, беспрецедентный случай.
В 1982 г. Intel под давлением IBM, заинтересованной в диверсификации поставок x86-процессоров, предоставила доступ к технологии CPU 80286 компании AMD, которая на сегодняшний день является ее главным конкурентом на рынке процессоров.
В 2003 г. тайваньская VIA обзавелась лицензией Intel на ряд x86-технологий по итогам заключения прямого соглашения между компаниями. Некоторые технологии Intel достались VIA в результате поглощения Cyrix, которая методом реверс-инжиниринга сумела воссоздать и скопировать ранние CPU Intel. Применение этого метода стало поводом для судебного разбирательства Intel и Cyrix. На основе x86-технологий, лицензированных VIA у Intel, до сих пор выпускаются китайские процессоры под брендом Zhaoxin.
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