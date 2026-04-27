Тревожный сигнал для всех, кто пользуется ИИ: он оказался дороже живых сотрудников. Компании в шоке от счетов
Бизнес обнаружил, что ИИ-решения порой обходятся дороже персонала. По данным Axios, содержание технологий становится для компаний более весомой статьей расходов, чем зарплаты сотрудников.
Стоп-кран для бюджетов
Для многих компаний внедрение и эксплуатация ИИ-систем обходятся дороже, чем содержание штата сотрудников — сообщает Axios со ссылкой на профильные исследования по теме.
Этот тревожный сигнал, основанный на данных и оценках экспертов, вскрывает новую экономическую проблему в ИТ-сфере. Ключевым фактором стал непомерный рост стоимости вычислений: вице-президент Nvidia по прикладному глубокому обучению Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro) признал, что в некоторых командах расходы на вычислительные мощности уже «значительно превышают» затраты на персонал.
Одним из самых ярких примеров стал технический директор Uber, который исчерпал годовой бюджет на ИИ еще в начале 2026 г. Значительная часть средств ушла не на найм или оборудование, а на оплату токенов — цифровых единиц для работы с большими языковыми моделями, в частности, с инструментом программирования Claude Code от Anthropic.
Эта ситуация подчеркивает, что даже технологические гиганты не застрахованы от перерасхода средств на стремительно растущем рынке ИИ-сервисов. В то же время, некоторые стартапы пытаются обратить эту тенденцию в свою пользу.
Так, гендиректор Swan ИИ Амос Бар-Джозеф (Amos Bar-Joseph) хвастается, что его компания из четырех человек создает «первый автономный бизнес, масштабируемый за счет интеллекта, а не численности персонала». Счет этой компании уже достиг впечатляющих $113 тыс.
Давление на бизнес
По оценкам аналитической компании Gartner, мировые расходы на ИТ в 2026 г. достигнут астрономических $6,31 трлн, что на 13,5% больше, чем в прошлом году. Этот рост во многом обусловлен инвестициями именно в ИИ-инфраструктуру, программное обеспечение и облачные сервисы.
Такая нагрузка на бюджеты заставляет компании пересматривать свои ожидания от технологии. Если раньше ИИ рассматривался как панацея для сокращения издержек, то теперь бизнесу приходится доказывать инвесторам и советам директоров его экономическую эффективность.
Более того, в ряде случаев компании идут на крайние меры. Например, Meta*, владелец Facebook** и Instagram**, вынуждена сокращать персонал, чтобы компенсировать растущие расходы на ИИ. Компания объявила об увольнении около 8 тыс. человек, а также о том, что несколько тысяч вакансий не будут заполнены.
Решение напрямую связано с планами многократно увеличить инвестиции в развитие ИИ — только в этом году Meta готова вложить в эту сферу $135 млрд. Этот шаг Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который еще в январе предсказывал кардинальное изменение подходов к работе благодаря ИИ, наглядно демонстрирует, как технологический прогресс может оборачиваться социальными издержками.
В результате на рынке формируется более взвешенный подход. Вместо тотальной замены людей машинами, компании все чаще рассматривают частичную автоматизацию и гибридные модели, где ИИ дополняет человека, а не заменяет его полностью.
Рост стоимости вычислений также меняет конкурентный баланс среди разработчиков ИИ: по некоторым данным, OpenAI может выиграть от этой ситуации благодаря более эффективному расходованию токенов по сравнению с конкурентами, включая Anthropic, которая уже пересмотрела свою ценовую политику.
В ближайшее время компаниям, особенно публичным, придется демонстрировать либо рост производительности, либо четкие показатели окупаемости инвестиций в ИИ. В противном случае крупные инвестиции в искусственный интеллект рискуют превратиться из стратегического преимущества в источник убытков.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России
