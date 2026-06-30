MAR Consult: Международный интернет-трафик — 47% откажутся платить, 28% — выберут «серые» схемы

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к возможному введению оплаты за международный интернет-трафик (при использовании зарубежных сайтов, мессенджеров, социальных сетей, сервисов и др.). Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Структура потребления зарубежного трафика

Зарубежный контент остается важной частью для россиян. У 25% опрошенных он составляет половину трафика и более (из них 4% используют почти исключительно зарубежные ресурсы).

Безусловным лидером являются зарубежные видеохостинги (YouTube, Vimeo), которые используют 45% всех опрошенных. Среди молодежи 18-24 лет этот показатель достигает 76%.

На втором месте находятся зарубежные мессенджеры (WhatsApp*, Viber, Discord) – 30% и облачные хранилища и почта (Gmail, Google Drive, iCloud) – 25%.

Социальные сети (Instagram, Facebook*, X) используют 20%, сервисы на базе искусственного интеллекта (ChatGPT, Midjourney, Gemini) – 20%, зарубежные маркетплейсы и онлайн-магазины (AliExpress, Amazon, eBay) – 18%.

В меньшей степени используют онлайн-игры на зарубежных серверах (Steam, Epic Games, Roblox) – 9%, рабочие и профессиональные сервисы (LinkedIn, Zoom, Slack) – 8%, стриминговые сервисы (Netflix, Spotify, Apple Music) – 7% и иностранные новостные и информационные сайты (BBC, CNN, Reuters) – 5%.

Практически не пользуются зарубежными сервисами чуть более четверти – 26%.

Тип подключения

Для доступа к зарубежным ресурсам треть опрошенных (35%) использует преимущественно домашний интернет. Мобильный интернет является основным каналом для 18%, а 20% используют оба типа связи поровну.

Отношение к введению платы

Реакция общества на идею оплаты международного трафика резко негативна. Против выступают 59% респондентов. Нейтральную позицию занимают 20%. В той или иной степени, поддерживают инициативу лишь 8%. Затруднились ответить 13%. Наиболее категоричны мужчины (52% против 34% у женщин), респонденты 25-34 лет (54%) и 55-65 лет (48%).

Абсолютное большинство считает меру несправедливой – 59% опрошенных. Лишь 13% считают ее вполне справедливой, а 28% выбрали нейтральную оценку. Наиболее радикальны в своих оценках люди старшего возраста 55-65 лет (68%). Респонденты с доходом (41-85 тыс. руб. на семью) демонстрируют наибольший негатив в вопросе справедливости оплаты зарубежного трафика (70%).

Люди воспринимают инициативу преимущественно как фискальную или контролирующую меру, а не как инструмент развития технологий. Четверть населения (24%) считает, что цель инициативы по оплате зарубежного интернет-трафика – усиление контроля над трафиком (эта версия особенно популярна среди мужчин – 32% против 17% у женщин). Пятая часть (20%) полагают, что цель – увеличение доходов бюджета или операторов связи. 15% убеждены, что мера направлена на стимулирование перехода на российский контент. Минимальный отклик находят идеологические цели, такие как «цифровой суверенитет» (10%) или «поддержка отечественных ИТ-компаний и развитие российских сервисов» (6%). 25% затруднились ответить, что говорит о высокой степени неопределенности.

Готовность платить и финансовые ожидания

Финансовая готовность населения крайне низка. 47% заявляют, что не готовы платить ни рубля и откажутся от зарубежного трафика при введении платы. 14% готовы платить символическую сумму – до 100 руб. в месяц. 7% готовы платить от 100 до 300 руб. Более высокие суммы (от 300 руб.) готовы платить лишь 7% опрошенных. 25% затруднились с ответом.

Таким образом, легальный платежеспособный спрос формируется лишь у 28% аудитории, причем половина из них ограничивается суммой до 100 руб. Даже среди респондентов с доходом более 151 тыс. руб. на семью доля отказывающихся платить 37%, а готовых платить только 38%, причем 23% до 100 руб.

При реализации инициативы население планирует поиск способов обхода (VPN, прокси): это самая массовая активная стратегия, которую выберут 28% опрошенных. Среди мужчин этот показатель выше (32% против 24% у женщин), как и среди молодежи 18-24 лет (34%). Полный отказ от зарубежных сервисов выберут 15%. Перейти на российские аналоги планирует десятая часть опрошенных (10%), что указывает на низкое доверие к импортозамещению в цифровой сфере. Сократят потребление зарубежного контента без полного отказа (8%). И только 4% готовы платить столько, сколько потребуется. 35% пока не решили, как будут действовать.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Инициатива введения платы за зарубежный интернет-трафик усугубляет кризис легитимности, поскольку мера воспринимается обществом как откровенно несправедливая. Она несет в себе высокий риск ухода в «серую зону»: легальный доступ к глобальным ресурсам станет дороже, что неизбежно спровоцирует рост нелегального рынка средств обхода блокировок и общее снижение качества цифрового потребления. Кроме того, эта мера демонстрирует провал нарратива импортозамещения — население не верит, что дополнительные поборы стимулируют развитие отечественных сервисов. В конечном счете, инициатива провоцирует социальную напряженность».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 г.

* WhatsApp, Facebook – продукты компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.